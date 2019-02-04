«ТРУБОДЕТАЛЬ» ПРОИЗВЕЛ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

На заводе «Трубодеталь» (входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК») произвели первую партию термокейсов для разработки Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения, которое расположено за полярным кругом на Ямале. Разработку инженеров предприятия запатентовала Федеральная служба по интеллектуальной собственности. В районах Крайнего Севера требуется бурить скважины в вечной мерзлоте. Для укрепления устья скважины применяют обсадные трубы, соединенные в колонну. Их помещают на глубину от 20 до 50 метров, затем колодец бетонируют. Но в процессе дальнейшего бурения и эксплуатации скважины многолетняя мерзлота вокруг нее начинает оттаивать, происходит оползание и провалы грунта, образуются воронки – это приводит к выходу из строя оборудования и грозит экологической катастрофой. Поэтому в нефтяной отрасли начали применять специальные изделия – термокейсы. Конструкция термокейса представляет собой две стальные трубы различных диаметров по технологии «труба в трубе» с заливкой межтрубного пространства пенополиуретаном, что позволяет поддерживать постоянно низкие температуры вокруг места бурения скважины. В производстве новой для предприятия продукции участвовали сотрудники различных участков термо-прессово-сварочного цеха № 1. После резки, сборки и сварки изделия поступали на участок теплоизоляции цеха по изготовлению отводов, окраске и упаковке №3, где происходила заливка межтрубного пространства пенополиуретаном, маркировка и производство комплектующих теплоизоляции стыка. «Трубодеталь» в сотрудничестве с Выксунским металлургическим заводом способны предложить нефтяникам теплоизолирующие направления больших, чем существующие аналоги, диаметров внутренней трубы – до 630 мм, при этом патент охватывает все существующие разборные типы соединений, с помощью которых термокейсы собираются в колонну. «Сегодня практически вся добыча нефти сосредотачивается на территории Крайнего Севера, все больше нефтяных скважин бурится в вечной мерзлоте, и востребованность термокейсов со стороны нефтепромысловых компаний растет. Мы успешно освоили и произвели изделия заказчику, поэтому дальше готовы развивать это направление, выполняя новые поставки», – отметил управляющий директор «Трубодетали» Евгений Баранов.

«ТРУБОДЕТАЛЬ» – крупнейшее в России предприятие по номенклатуре соединительных деталей трубопроводов. Выпускает более 1000 типоразмеров продукции — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища, переходные кольца, узлы и опоры трубопроводов, муфты стабилизирующих устройств и т.д. Предприятие вошло в состав ОМК в 2005 году.

По материалам пресс-службы АО «ОМК»