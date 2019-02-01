Завод Danfoss в Тяньцзине вошел в список лучших производств мира

В начале 2019 г. эксперты Всемирного экономического форума назвали семь лучших производственных площадок. В их число вошел завод Danfoss в г. Тяньцзинь, Китай, выпускающий холодильные компрессоры.

В 2018 году Всемирный экономический форум совместно с McKinsey запустил проект Lighthouse («маяк») по определению наиболее современных производственных площадок мира. Тогда из тысячи претендентов были отобраны девять компаний, в том числе Bosch, Bayer, Procter & Gamble. Критериями для определения лидеров стали финансовые и операционные показатели, полученные после успешного внедрения новейших технологий Четвертой промышленной революции.

В этом году наряду с заводом Danfoss «маяками» стали BMW, Sandvik и другие. ВЭФ высоко оценил процесс управления качеством при производстве компрессоров в Тяньцзине: в нем задействованы системы цифрового отслеживания, интеллектуальные датчики, визуальный контроль и автоматический мониторинг. За два года продуктивность предприятия повысилась на 30 %, а число рекламаций снизилось на 57 %.

Цель проекта Lighthouse — помочь отраслям в преодолении трудностей, с которыми они сталкиваются при модернизации технологических процессов. Компания Danfoss в своей деятельности не только непрерывно улучшает качество продуктов и решений согласно запросам потребителей, но и придерживается концепции устойчивого развития и заботы о будущем человечества.

Danfoss - известный международный концерн, являющийся ведущим производителем электронных и прецизионных механических компонентов для приборов и устройств, применяющихся во многих отраслях народного хозяйства. Danfoss основан более 70 лет назад и ныне объединяет десятки современных предприятий на четырех континентах, имеет дочерние компании и торговые представительства более чем в 100 странах мира.

Российская компания Данфосс учреждена весной 1993 года совместно международным концерном Danfoss и Датским инвестиционным фондом для Центральной и Восточной Европы. В ноябре 1993 года в Москве впервые в России было организовано полномасштабное производство радиаторных терморегуляторов по технологии концерна Danfoss, являющегося мировым лидером в производстве такого рода приборов. Производство сертифицировано в соответствии с европейскими стандартами СEN 215 и ISO 9001.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»