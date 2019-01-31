ОНИКС ПОДВЕЛ ИТОГИ 2018 ГОДА

15 января 2019 года в компании ОНИКС состоялось собрание, на котором руководители подразделений и филиалов подвели предварительные итоги 2018 года и утвердили задачи на 2019 год. Важным направлением деятельности в прошедшем году стала работа по улучшению взаимоотношений с клиентами, итогами которой компания решила поделиться.

Основные итоги 2018 года:

1. Клиентская база Оникс увеличилась на 20%.

Эта положительная тенденция из года в год показывает, что мы работаем в направлении клиентоориентированности не зря.

2. Увеличены производственные мощности.

Теперь переточку фланцев в различные исполнения в соответствии с ГОСТ 33259-2015 наши клиенты могут заказать абсолютно бесплатно.

3. Весь прошедший год контроль качества на всех этапах производства в КНР эффективно осуществлял наш представитель ОТК

Тройной контроль качества – наше преимущество, которое помогает держать качество продукции на требуемом уровне.

4. Под зарегистрированной торговой маркой Чеглок на производственных площадях компании был налажен выпуск фланцевых резиновых компенсаторов (вибровставок) DN 40-300 PN 10, 16, которые комплектуются фланцами из различных марок стали. Оперативно и по разумной цене удовлетворяем потребности клиентов в качественной продукции. Каждый компенсатор упакован в фирменную коробку, снабжен паспортом качества и сертификатом РСТ.

5. Мы дополнили наш складской ассортимент крепежом для фланцев, и теперь можем максимально оперативно обрабатывать заявки на КОФ.

6. Наш склад в г.Екатеринбург увеличился по площади в 2 раза.

Теперь нашей продукции хватит для всех, вплоть до Дальневсточного ФО.

7. И, конечно, большому складу – свой автопарк. В филиале г.Екатеринбург теперь фирменная оперативная бесплатная доставка по городу и до терминалов транспортных компаний для всех клиентов.

Основные цели и задачи на 2019 год:

Наша главная цель на 2019 год – чтобы Вам было комфортно и выгодно работать с нами.

Для этого нам необходимо реализовать следующие задачи и мероприятия.

1. На 2019 год мы придумали много различных сюрпризов, бонусов и интересных предложений для наших новых клиентов, и, конечно, для существующей клиентской базы. Все мероприятия будут анонсированы в течение года и, если Вы хотите быть одними из первых, кто узнает о них, просто кликните на «Будь в курсе с ОНИКС» на главной странице

2. Планируется увеличение производственных мощностей. Так, уже в ближайшее время для наших клиентов будет доступна механическая обработка фланцев и заглушек с условным диаметром до 500 мм. включительно

3. В 2019 году планируется активная деятельность в области закупок и эффективного управления запасами. Мы приложим все усилия для того, чтобы обеспечить для наших клиентов постоянное наличие продукции из сталей 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т. Запланирована активная работа по увеличению базы поставщиков для максимально полной, оперативной и эффективной комплектации заявок любой сложности и объема.

4. Мы планируем наполнять сайт полезной и своевременной информацией, чтобы наши клиенты всегда обладали полными и достоверными сведениями о продукции, услугах и возможностях компании и получали оперативные ответы на возникающие вопросы. А также обещаем знакомить посетителей сайта с Командой ОНИКС, рассказывая о людях, без которых невозможны успехи нашей компании и наших клиентов.

По материалам пресс-службы «ОНИКС»