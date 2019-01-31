ЭСТЕТИКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.

Все, что нас окружает и к чему мы прикасаемся в жизни утонченно, прекрасно и эстетично. Даже, если речь идёт о казалось бы такой далёкой от понятий красоты отрасли, как арматуростроение. Реализация идеи промышленной эстетики в рекламе международного журнала ТПА! Впервые эту идею озвучил главный редактор и основатель журнала Дмитрий Грак в 2013 году. А в 2019 году, в 100-ом Юбилейном номере журнала идея эта приобрела форму, в которой угадываются дыхание далекой и утонченной Японии. Страны, которая является синонимом слова эстетика….

Благодарность.

Особую признательность и искреннюю благодарность за помощь при подготовке рекламного модуля на первой обложке Юбилейного номера журнала ТПА №100 редакция выражает Центру японской культуры и традиций HAGAKURE (г. Минск, Беларусь) и лично руководителю центра г-ну Святославу Гаевскому, а также г-же Марии Сиренской и г-же Miyuki Tomotaka.