ЗДТ «РЕКОМ»: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА СТАЛЬНЫЕ ОТВОДЫ ОТ 100 ШТУК

29.01.2019 года дан старт акции для оптовых покупателей стальных отводов первого и второго исполнения по ГОСТ 17375-2001 - при закупке свыше 100 штук отводов одного типоразмера предоставляется уникально низкая цена:

Сталь 20, второе исполнение

№ Наименование отвода Цена без НДС

1 Отвод П 90° 32х3,0 ГОСТ 17375-0145,00

2 Отвод П 90° 32х3,5 ГОСТ 17375-01 50,00

3 Отвод П 90° 32х4,0 ГОСТ 17375-01 48,00

4 Отвод П 90° 32х4,5 ГОСТ 17375-01 53,00

5 Отвод П 90° 32х5,0 ГОСТ 17375-01 55,00

6 Отвод П 90° 38х2,5 ГОСТ 17375-01 49,00

7 Отвод П 90° 38х3,0 ГОСТ 17375-01 49,00

8 Отвод П 90° 38х3,5 ГОСТ 17375-01 56,00

9 Отвод П 90° 38х4,0 ГОСТ 17375-01 56,00

10 Отвод П 90° 38х5,0 ГОСТ 17375-01 60,00

11 Отвод П 90° 45х2,5 ГОСТ 17375-01 63,00

12 Отвод П 90° 45х3,0 ГОСТ 17375-01 60,00

13 Отвод П 90° 45х3,5 ГОСТ 17375-01 60,00

14 Отвод П 90° 45х4,0 ГОСТ 17375-01 60,00

15 Отвод П 90° 45х5,0 ГОСТ 17375-01 88,00

16 Отвод П 90° 57х3,0 ГОСТ 17375-01 78,00

17 Отвод П 90° 57х3,5 ГОСТ 17375-01 78,00

18 Отвод П 90° 57х4,0 ГОСТ 17375-01 85,00

19 Отвод П 90° 57х4,5 ГОСТ 17375-01 104,00

20 Отвод П 90° 57х5,0 ГОСТ 17375-01 108,00

21 Отвод П 90° 57х6,0 ГОСТ 17375-01 120,00

22 Отвод П 90° 57х8,0 ГОСТ 17375-01 160,00

Сталь 20, первое исполнение

№ Наименование отвода Цена без НДС

1 Отвод П 90°-1-26,9х2,0 ГОСТ 17375-01 77,00

2 Отвод П 90°-1-26,9х3,2 ГОСТ 17375-01 85,00

3 Отвод П 90°-1-26,9х3,6 ГОСТ 17375-01 87,00

4 Отвод П 90°-1-33,7х2,3 ГОСТ 17375-01 92,00

5 Отвод П 90°-1-33,7х3,2 ГОСТ 17375-01 100,00

6 Отвод П 90°-1-33,7х3,6 ГОСТ 17375-01 111,00

7 Отвод П 90°-1-33,7х4,5 ГОСТ 17375-01 116,00

8 Отвод П 90°-1-42,4х2,6 ГОСТ 17375-01 116,00

9 Отвод П 90°-1-42,4х2,9 ГОСТ 17375-01 120,00

10 Отвод П 90°-1-42,4х3,6 ГОСТ 17375-01 126,00

11 Отвод П 90°-1-42,4х5,0 ГОСТ 17375-01 135,00

12 Отвод П 90°-1-48,3х2,6 ГОСТ 17375-01 112,00

13 Отвод П 90°-1-48,3х3,6 ГОСТ 17375-01 130,00

14 Отвод П 90°-1-48,3х5,0 ГОСТ 17375-01 143,00

15 Отвод П 90°-1-60,3х4,5 ГОСТ 17375-01 240,00

16 Отвод П 90°-1-60,3х5,0 ГОСТ 17375-01 240,00

17 Отвод П 90°-1-60,3х5,6 ГОСТ 17375-01 265,00

Сталь 09Г2С, второе исполнение

№ Наименование отвода Цена без НДС

1 Отвод П 90° 32х3,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 50,00

2 Отвод П 90° 32х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-01 55,00

3 Отвод П 90° 32х4,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 53,00

4 Отвод П 90° 32х4,5-09Г2С ГОСТ 17375-01 58,00

5 Отвод П 90° 32х5,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 61,00

6 Отвод П 90° 38х2,5-09Г2С ГОСТ 17375-01 54,00

7 Отвод П 90° 38х3,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 54,00

8 Отвод П 90° 38х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-01 62,00

9 Отвод П 90° 38х4,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 62,00

10 Отвод П 90° 38х5,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 66,00

11 Отвод П 90° 45х2,5-09Г2С ГОСТ 17375-01 69,00

12 Отвод П 90° 45х3,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 70,00

13 Отвод П 90° 45х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-01 80,00

14 Отвод П 90° 45х4,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 80,00

15 Отвод П 90° 45х5,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 100,00

16 Отвод П 90° 57х3,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 100,00

17 Отвод П 90° 57х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-01 90,00

18 Отвод П 90° 57х4,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 95,00

19 Отвод П 90° 57х4,5-09Г2С ГОСТ 17375-01 114,00

20 Отвод П 90° 57х5,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 110,00

21 Отвод П 90° 57х6,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 140,00

22 Отвод П 90° 57х8,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 176,00

23 Отвод П 90° 57х6,0-09Г2С ГОСТ 30753-01 190,00

Сталь 09Г2С, первое исполнение

№ Наименование отвода Цена без НДС

1 Отвод П 90°-1-26,9х2,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 77,00

2 Отвод П 90°-1-26,9х3,2-09Г2С ГОСТ 17375-01 85,00

3 Отвод П 90°-1-26,9х3,6-09Г2С ГОСТ 17375-01 87,00

4 Отвод П 90°-1-33,7х2,3-09Г2С ГОСТ 17375-01 95,00

5 Отвод П 90°-1-33,7х3,2-09Г2С ГОСТ 17375-01 100,00

6 Отвод П 90°-1-33,7х3,6-09Г2С ГОСТ 17375-01 115,00

7 Отвод П 90°-1-33,7х4,5-09Г2С ГОСТ 17375-01 120,00

8 Отвод П 90°-1-42,4х2,6-09Г2С ГОСТ 17375-01 120,00

9 Отвод П 90°-1-42,4х2,9-09Г2С ГОСТ 17375-01 120,00

10 Отвод П 90°-1-42,4х3,6-09Г2С ГОСТ 17375-01 130,00

11 Отвод П 90°-1-42,4х5,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 140,00

12 Отвод П 90°-1-48,3х2,6-09Г2С ГОСТ 17375-01 115,00

13 Отвод П 90°-1-48,3х3,6-09Г2С ГОСТ 17375-01 135,00

14 Отвод П 90°-1-48,3х5,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 150,00

15 Отвод П 90°-1-60,3х4,5-09Г2С ГОСТ 17375-01 245,00

16 Отвод П 90°-1-60,3х5,0-09Г2С ГОСТ 17375-01 245,00

17 Отвод П 90°-1-60,3х5,6-09Г2С ГОСТ 17375-01 265,00

Завод "РЕКОМ" - это специализированное машиностроительное предприятие, осуществляющее производство фланцевых соединений по российским и зарубежным стандартам, изолирующих фланцевых соединений (ИФС), крепёжных изделий, металлических и неметаллических уплотнений, соединительных деталей трубопроводов, деталей крепления трубопроводов, фитингов и нестандартного оборудования. Завод зарегистрирован в 1992 году, сегодня это - 6 000 м2 производственных площадей в Невском районе Санкт-Петербурга на ул. Профессора Качалова д. 11. лит «В» и современный складской комплекс в промышленной зоне "Пески" площадью 4000 м2. Производство оснащено парком современных станков с числовым программным управлением зарубежного производства, высокопроизводительными обрабатывающими центрами, универсальным оборудованием и новыми линиями по протяжке отводов. В структуре производственного блока действует заготовительное производство, участок плазменной резки, участок по производству неметаллических уплотнений, участок по изготовлению отводов.

По материалам пресс-службы ЗДТ «РЕКОМ»