ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОБЛОЖКУ ЮБИЛЕЙНОГО ЖУРНАЛА ТПА 1 (100) 2019

Дорогие друзья и коллеги! Мы рады наконец презентовать вам новую обложку важного для нас юбилейного номера журнала, выполненную совместно с одним из самых активных и надежных партнеров ТПА – СП «ТермоБрест» ООО.

ТЕРМОБРЕСТ сегодня — предприятие с мощным научно-техническим потенциалом и 28-летним опытом разработки и производства газовой трубопроводной арматуры и приборов дистанционной автоматики. Продукция предприятия используется для обеспечения безопасности и регулирования теплоэнергетических установок промышленного и бытового назначения, а также в системах газоснабжения и газопотребления.

Анонс ТПА 1 (100) 2019