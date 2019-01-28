Литейный участок «БИРС Арматура» вышел на полную мощность

Собственный литейный участок – гарантия стабильности собственного производства. Теперь завод «БИРС Арматура» может оперативно осваивать новые виды продукции, решать организационные вопросы, связанные с производством, и, соответственно, быстрее реагировать на запросы рынка.

Уже сейчас литейный участок помимо собственных принимает и сторонние заказы.

Литейный участок работает по современной технологии ЛГМ (литье по газифицируемым моделям), которая значительно повышает точность литья. ЛГМ давно и активно внедряется в производственных предприятиях по всему миру. Применяется также и технология литья в ХТС (холодно-твердеющие смеси).

На сегодняшний день в качестве материалов отливок используются сталь и чугун. Масса изготавливаемых отливок – до 200 кг.

По материалам пресс-службы ПГ «БИРС»