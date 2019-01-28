БЫВШИЙ ДИРЕКТОР АРМАГУСА СОКРЫЛ 46 МЛН РУБЛЕЙ

В Гусь-Хрустальном бывшего генерального директора ОАО «Армагус» обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. С конца 2005 по начало 2012 года он возглавлял предприятие, где проектируют, производят и поставляют трубопроводную арматуру. Нарушая закон, руководитель акционерного общества вёл фиктивную документацию. Он включал искажённые сведения по налогу. Общая сумма ущерба, причинённого государству, превысила 46 миллионов рублей.

Обвиняемый свою вину не признал. А новое руководство завода добровольно перечислили в бюджет всю сумму. Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора направлено в суд.

По материалам АиФ