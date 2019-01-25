АНОНС ЮБИЛЕЙНОЙ АНКЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА ТПА: ЦИТАТЫ

В преддверии выхода из печати юбилейного ТПА №1 (100) 2019 мы проводим очередной опрос читателей. Нам важно идти в ногу со временем и выпускать актуальный, действительно полезный журнал, поэтому среди вопросов анкеты – профессиональные интересы наших подписчиков, наиболее интересные для них рубрики, а также пожелания и замечания к содержанию ТПА. Приводим несколько ярких цитат в качестве примера и ждем ответов от всех наших читателей (ссылка на вопросы анкеты).

Что надо исправить в новом году, или с чем бы Вы не поздравили редакцию?

* Что исправить? Больше маркетинговых исследований и материалов о маркетинге в отрасли. Истории успеха в отрасли. Интервью с интересными людьми. Биржа контактов (возможно, организовать биржу контактов на сайте МЦ ТПА).

* Открыть рубрику: «Выступления членов редакции» для большей взаимосвязи с читателями.

* Замечаний нет. Есть материалы, которые не представляют для меня ценности, но это нормально: у каждого читателя свой круг профессиональных интересов. Так держать!

* Много рекламы относительно общего объема журнала (ввиду того, что без нее никуда – увеличить объем). Пожелание раскрутить тему «Проблемы эксплуатации»: больше информации от них или, возможно, разбора новинок заводов этой же эксплуатацией. Лично мне не интересны разделы (просто нет времени читать): история, как это было, записки великих.

* Ну разве что можно было бы несколько увеличить долю публикаций по оборудованию (сосудам давления, насосам, теплообменникам и т.п.) – все-таки журнал называется «Трубопроводная арматура и ОБОРУДОВАНИЕ». А в целом журнал замечательный!

* Не вижу, что исправлять. Каждый читатель находит для себя что-то своё. Насколько я помню, была мысль подтянуть тематики из химической техники. Но это огромный пласт работы: насосы, мешалки и т.д. И надо подумать, стоит ли в это ввязываться.

* Поправить надо философию главного редактора. Не поздравил бы с излишним прагматизмом, приносящим вред развитию всего, в том числе и арматуростроению.

* Количество иностранных компаний-изготовителей, представленных в издании, могло быть и меньше.

Скачать Анкету для читателей ТПА можно по ссылке.

Ждем ваши ответы на почту annatpa@inbox.ru или dgrak@mail.ru до 1 февраля.



