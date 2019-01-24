Завод Водоприбор стал членом НОЭ

Являясь ведущим предприятием в области производства приборов учета воды, Завод Водоприбор принимает самое активное участие в различных федеральных и региональных программах, направленных на повышение энергоэффективности и цифровизации процессов учета. С целью реализации комплексного подхода к осуществлению такой деятельности, Завод Водоприбор вступил в Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - НОЭ.

НОЭ объединяет 30 организаций, включая СРО в области энергетического обследования и другие ассоциации и компании, работающие в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

• производителей приборов учета и центры мониторинга энергопотребления;

• энергоаудиторов и их объединения (СРО). Производителей оборудования, экспертов, разработчиков программного обеспечения в области энергоаудита;

• энергосервисные и консалтинговые компании;

• банки, страховые компании, инвесторы;

• средства массовой информации и интернет ресурсы;

• разработчиков и производителей инновационных технологий и материалов;

• разработчиков и производителей возобновляемых источников энергии.

Такая консолидация профессионалов позволяет НОЭ осуществлять более комплексный подход к решению поставленных задач, став эффективной площадкой для обмена опытом, выработки конструктивных решений и их закрепления на законодательном уровне.

Завод Водоприбор основан в 1892 году. За более чем 125-летнюю историю предприятие из ремонтных мастерских Алексеевской насосной станции превратилось в передовой производственный центр, обеспечивающий бесперебойный выпуск продукции самого высокого качества и непрерывно генерирующий новые идеи. На сегодняшний день завод является обновленным, процветающим производством, ориентированным на успех и эффективное взаимодействие с контрагентами. Завод Водоприбор обеспечивает комплексное решение проблем жилищно-коммунального хозяйства – от производства до ввода в эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения.

По материалам пресс-службы Завод «Водоприбор»