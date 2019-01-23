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МК СПЛАВ НАЧНЕТ ПРОИЗВОДСТВ ОЧЕРЕДНОЙ ПАРТИИ КОЛОДЦЕВ ДЛЯ «ТРАНСНЕФТИ»

23 января, 2019 19

ПАО «Контур», основное производственное предприятие МК «Сплав», выиграло очередной тендер на производство и поставку крупногабаритного оборудования для компании «Транснефть». Колодцы трубопроводов с ДУ от 400 до 1200 мм на сумму порядка 200 млн.руб. будут переданы крупнейшему отечественному оператору по переработке и транспортировке нефти до июня текущего года.

Александр Воронков, заместитель начальника управления по продажам сильфонов и компенсаторов: «Это очередной наш контракт на производство колодцев для компании «Транснефть». По предыдущему договору мы успешно завершили работу с ними в конце прошлого года. Никаких вопросов к качеству или срокам изготовления у заказчика нет – часть продукции мы отгружали досрочно».

Серийное производство крупногабаритных видов продукции, в том числе – колодцев трубопроводов, ёмкостного и теплообменного оборудования – было запущено Корпорацией «Сплав» в работу в середине прошлого года. За прошедший период новое направление показало стабильный рост: объемы производства, на которые в компании рассчитывали первоначально, уже превышены, а производство в новом цехе загружено до конца 2019 года.

МК «СПЛАВ» – ЭТО:

- Один из ведущих производителей трубопроводной арматуры в РФ с 40-летней историей

- Полный цикл производства, от разработки опытных образцов продукции и оборудования до серийного выпуска

- Высокопрофессиональная команда сотрудников – более 950 чел.

- Разработка и адаптация трубопроводной арматуры под требования заказчика собственным проектно-конструкторским институтом

- 100% продукции проходит испытания в собственном уникальном испытательном центре

- Общие производственные площади составляют более 100 000 м2.

- Продукция МК «Сплав» используется на всех АЭС на территории России и за рубежом в странах СНГ и Восточной Европы, на атомных станциях в Китае, Индии, Иране.

- Крупнейшие потребители продукции и оборудования производства МК «Сплав» — корпорации «Росатом» и «Роскосмос», компании «Роснефть», «Газпром», «Транснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Славнефть», «Северсталь», «Уралвагонзавод» и др.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»


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