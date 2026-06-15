Холдинг «Форте» продолжает операционную деятельность, несмотря на серию банкротных исков и обеспечительных мер со стороны банков-кредиторов.

По ходатайству Сбербанка суды наложили аресты на счета и имущество предприятий
группы в пределах заявленных требований. При этом в определениях судов прямо указано:
ограничения не распространяются на средства, необходимые для нормальной хозяйственной
деятельности. Это позволяет холдингу сохранять производство и расчёты с контрагентами.
На текущем этапе речь идёт именно о рассмотрении исков и обеспечительных мерах, а не о
введённой процедуре банкротства.
Президент холдинга Александр Денисов подчёркивает, что выпуск алюминиевых,
биметаллических и стальных радиаторов на заводах группы не останавливается, партнёрские
отношения с ключевыми клиентами сохранены, а по итогам 2026 года ожидается объём
производства на уровне прошлого года. Со Сбербанком, по его словам, налажен
конструктивный диалог.
13
Ключевой стратегией урегулирования в компании называют мировое соглашение, которое
поддерживают крупнейшие кредиторы. Приоритетная задача — полное погашение
обязательств перед банками-партнёрами и держателями цифровых финансовых активов
(ЦФА).
Сложности у холдинга начались летом 2025 года после ареста счетов и активов по иску
прокуратуры Сочи; в октябре арест был снят. По итогам 2025 года выручка осталась на
уровне 2024-го. В числе активов группы — производственный кластер из четырёх заводов,
складской комплекс в Ростовской области и бизнес-центр в Ростове; их совокупную
стоимость в холдинге оценивают более чем в 40 млрд руб.
Источник: https://www.c-o-k.ru/market_news/forte-sohranyaet-proizvodstvo-radiatornyyholding-rabotaet-v-rezhime-uregulirovaniya-dolgov