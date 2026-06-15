Холдинг «Форте» продолжает операционную деятельность, несмотря на серию банкротных исков и обеспечительных мер со стороны банков-кредиторов.

По ходатайству Сбербанка суды наложили аресты на счета и имущество предприятий

группы в пределах заявленных требований. При этом в определениях судов прямо указано:

ограничения не распространяются на средства, необходимые для нормальной хозяйственной

деятельности. Это позволяет холдингу сохранять производство и расчёты с контрагентами.

На текущем этапе речь идёт именно о рассмотрении исков и обеспечительных мерах, а не о

введённой процедуре банкротства.

Президент холдинга Александр Денисов подчёркивает, что выпуск алюминиевых,

биметаллических и стальных радиаторов на заводах группы не останавливается, партнёрские

отношения с ключевыми клиентами сохранены, а по итогам 2026 года ожидается объём

производства на уровне прошлого года. Со Сбербанком, по его словам, налажен

конструктивный диалог.

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Ключевой стратегией урегулирования в компании называют мировое соглашение, которое

поддерживают крупнейшие кредиторы. Приоритетная задача — полное погашение

обязательств перед банками-партнёрами и держателями цифровых финансовых активов

(ЦФА).

Сложности у холдинга начались летом 2025 года после ареста счетов и активов по иску

прокуратуры Сочи; в октябре арест был снят. По итогам 2025 года выручка осталась на

уровне 2024-го. В числе активов группы — производственный кластер из четырёх заводов,

складской комплекс в Ростовской области и бизнес-центр в Ростове; их совокупную

стоимость в холдинге оценивают более чем в 40 млрд руб.