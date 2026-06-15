Как прошли испытания сварных соединений для малотоннажных СПГ- резервуаров

Одной из задач проекта стало отсутствие единой лаборатории, способной выполнить весь
необходимый набор исследований. ЕОИ оперативно селектировал и объединил возможности
нескольких испытательных площадок, что позволило предоставить заказчику единый
протокол исследования.
Полуизотермические криогенные резервуары предназначены для хранения сжиженного
природного газа и других газов при температурах до –196 °C. Сохранение таких низких
температур обеспечивает переход газа в жидкое состояние и существенное сокращение
объёма — важный фактор для хранения и безопасной транспортировки СПГ, особенно в
рамках программ газомоторного топлива и автономной газификации ПАО «НОВАТЭК».
Ключевым элементом работы стала комплексная оценка материалов в разных
температурных режимах. Испытания проводились при стандартной температуре (+20 °C) и в
криогенных условиях (–196 °C), что позволило максимально достоверно смоделировать
реальные эксплуатационные условия. Для полного понимания поведения сварных зон
применялись методы неразрушающего и разрушающего контроля.
Проверке подверглись критически важные области конструкции резервуара:
• основной металл (вдоль и поперёк проката);
• металл сварного шва;
• зона термического влияния.
Работы выполнены в рамках НИР по обоснованию частоты нарушения герметичности и
разрушения полуизотермических криогенных резервуаров малотоннажных объектов СПГ,
которую реализуют АНО «ИНТИ» совместно с АНО «АИПР» и ПАО «НОВАТЭК».
Полученные данные используются для уточнения технических показателей и формирования
практической базы для совершенствования нормативно-правового регулирования в области
промышленной безопасности.
ЕОИ также организовал онлайн-трансляцию испытаний с применением AR-технологий, что
позволило в реальном времени наблюдать ключевые этапы разрушающего контроля.
Итоги исследований подтвердили соответствие сварных соединений установленным
требованиям, что гарантирует надёжность конструкций и может быть использовано в
дальнейших расчётах прочности и безопасности.