Как прошли испытания сварных соединений для малотоннажных СПГ- резервуаров

Одной из задач проекта стало отсутствие единой лаборатории, способной выполнить весь

необходимый набор исследований. ЕОИ оперативно селектировал и объединил возможности

нескольких испытательных площадок, что позволило предоставить заказчику единый

протокол исследования.

Полуизотермические криогенные резервуары предназначены для хранения сжиженного

природного газа и других газов при температурах до –196 °C. Сохранение таких низких

температур обеспечивает переход газа в жидкое состояние и существенное сокращение

объёма — важный фактор для хранения и безопасной транспортировки СПГ, особенно в

рамках программ газомоторного топлива и автономной газификации ПАО «НОВАТЭК».

Ключевым элементом работы стала комплексная оценка материалов в разных

температурных режимах. Испытания проводились при стандартной температуре (+20 °C) и в

криогенных условиях (–196 °C), что позволило максимально достоверно смоделировать

реальные эксплуатационные условия. Для полного понимания поведения сварных зон

применялись методы неразрушающего и разрушающего контроля.

Проверке подверглись критически важные области конструкции резервуара:

• основной металл (вдоль и поперёк проката);

• металл сварного шва;

• зона термического влияния.

Работы выполнены в рамках НИР по обоснованию частоты нарушения герметичности и

разрушения полуизотермических криогенных резервуаров малотоннажных объектов СПГ,

которую реализуют АНО «ИНТИ» совместно с АНО «АИПР» и ПАО «НОВАТЭК».

Полученные данные используются для уточнения технических показателей и формирования

практической базы для совершенствования нормативно-правового регулирования в области

промышленной безопасности.

ЕОИ также организовал онлайн-трансляцию испытаний с применением AR-технологий, что

позволило в реальном времени наблюдать ключевые этапы разрушающего контроля.

Итоги исследований подтвердили соответствие сварных соединений установленным

требованиям, что гарантирует надёжность конструкций и может быть использовано в

дальнейших расчётах прочности и безопасности.