С начала 2026 года Тюменский ремонтно-механический завод изготовил более 6,4 тыс. единиц продукции

С начала 2026 года специалисты Тюменского ремонтно-механического завода (АО
«Транснефть – Сибирь») произвели более 6,4 тыс. единиц продукции. Предприятие
выпускает продукцию машиностроения, нестандартные металлоконструкции,
комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования,
резервуарных парков и линейной части трубопроводов. С начала года на объекты
трубопроводного транспорта нефти поставлено более 1,5 тыс. единиц, комплектующих к
насосным агрегатам, свыше 2,5 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания
линейной части магистральных нефтепроводов, включая 58 колодцев для размещения
технологического оборудования, а также 797 единиц ремонтных конструкций для
устранения дефектов трубопровода. В рамках опытно-конструкторских работ завода
завершена разработка конструкторской документации опытного образца станции
биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 15 куб. м
в сутки с использованием мембранного биореактора и подвижного слоя загрузки.
Продолжается освоение и изготовление образцов передвижной установки для промывки
трубопоршневых поверочных установок и мобильной установки для очистки сточной воды
после проведения гидроиспытаний магистрального нефтепровода. Применение данного
оборудования направлено на повышение экологической безопасности производственных
объектов ПАО «Транснефть».
АО «Транснефть – Сибирь» является самым крупным дочерним обществом в составе
российской монополии по транспорту нефти ПАО «Транснефть» (до 30.06.2016 - Открытое
акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть») и
занимает исключительное место в экономике топливно-энергетического комплекса Западной
Сибири.