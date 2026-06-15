АО «Завод «Знамя труда» — одно из крупнейших арматурных предприятий России.

Разработка и конструирование ведутся с применением современных технологий, материалов,
методов испытаний и контроля, а также средств проектирования и выполнения прочностных
расчетов. Завод «Знамя труда» является предприятием полного цикла. Качество
подтверждается регулярной сертификацией. Система менеджмента качества отвечает
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
Ключевые показатели:
• 520 сотрудников
• 1 500 заказчиков
• 20 000 м² производственных площадей
Ассортимент продукции:
• Специальная арматура для поставки на АЭС
• Продукция для поставки на общепромышленные предприятия
• Судовая арматура
Приоритет предприятия — обеспечение безопасности всех объектов, на которых
используется наше оборудование.
Завод основан в 1878 году.
В связи с высоким спросом на выпускаемую продукцию и необходимостью расширения
производства, в июне 2024 года АО «Завод «Знамя труда» учредило ООО «Завод «Знамя
Победы».
В августе 2024 года Экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург»
одобрил инвестиционный проект нового завода. На участке 5 гектаров будет возведен
современный высокотехнологичный комплекс площадью более 46 тысяч кв. метров.
Предприятие обеспечит работой 1000 специалистов. Объем инвестиций составит 10 млрд
рублей.
«Мы оказываем максимальную поддержку нашим инвесторам для комфортной работы
и стараемся обеспечивать всей необходимой инфраструктурой», — отметил губернатор
Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Завод «Знамя Победы» станет первым предприятием в Российской Федерации, где будут
соединены производство трубопроводной арматуры, электроприводов и полноценного
испытательного центра.