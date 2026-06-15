ООО «Завод «Знамя победы» отложило начало строительства нового производственного комплекса в Санкт-Петербурге, которое планировалось на 2026 год.

Речь идет о производственном комплексе по разработке и выпуску трубопроводной

арматуры для атомной энергетики, который на настоящий момент находится на стадии

проектирования. «В связи с непростой экономической ситуацией мы не форсируем события.

Параллельно с проектными работами ведутся консультации с «Росатомом» о том, под

какой конкретно вид продукции надо строить новый завод. Разумнее выпускать 15-20

уникальных сложных изделий, чем производить то, с чем могут справиться и другие

предприятия», – прокомментировал Берёзкин.

ООО «Завод «Знамя победы» учреждено в Петербурге в июне 2024 года. По данным

«СПАРК-Интерфакс», единственным владельцем компании является АО «Завод «Знамя

труда», которое также специализируется на производстве трубопроводной арматуры. По

данным Березкина, в период с 2023 по 2025 года. 100% акций АО «Завод «Знамя труда»

приобрело ООО «Икс 2», 90% долей которого принадлежат управляющему инвестиционной

компанией Олегу Барабанову и еще 10% – Михаилу Фурману.

Завод «Знамя победы» по производству трубопроводной арматуры и электрических

приводов планируется построить на площадке «Парнас» Особой экономической зоны (ОЭЗ)

«Санкт-Петербург». В сентябре 2024 г. экспертный совет ОЭЗ одобрил его строительство.

Компания получила участок площадью 4,9 га для возведения комплекса площадью 46 100 кв.

м, в том числе 43 100 кв. м производственных площадей, передового испытательного центра

и 3000 кв. м офисных помещений.

Как сообщали в пресс-службе ОЭЗ, объем инвестиций в проект составит 10 млрд руб., а

предприятие обеспечит работой 995 специалистов.

По информации портала «Ведомости Северо-Запад»