На двух промышленных площадках — в Красноярске и Канске — будет создано производство запорной арматуры полного цикла.

В 2026 году предприятие изготовило первые опытные образцы на красноярской площадке, в

ближайшее время начнутся их испытания. Для перехода к серийному выпуску требуется

закупка оборудования: ставка делается на отечественные технологии. Сейчас выстраивается

логистика поставок.

«Проект для нашего региона уникальный, поэтому нас интересовали в первую очередь

организация производства и возможности кооперации с партнёрами – это то, что очень

востребовано в промышленности», – отметил руководитель комитета по промышленности

красноярского отделения «Деловой России» Данил Кузубов.

Проект полного развертывания производства рассчитан на несколько лет. Оно укрепит

промышленный суверенитет региона.

«Раньше предприятия нефтегазового и энергетического секторов Красноярского края

закупали запорную арматуру за пределами региона. Создание собственного производства

полного цикла снимает эту зависимость – теперь необходимое оборудование они смогут

приобретать у краевого производителя», – заявил министр промышленности и торговли

региона Максим Ермаков.

По сообщению пресс-службы Красноярского завода трубопроводной арматуры