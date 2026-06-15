На двух промышленных площадках — в Красноярске и Канске — будет создано производство запорной арматуры полного цикла.

В 2026 году предприятие изготовило первые опытные образцы на красноярской площадке, в
ближайшее время начнутся их испытания. Для перехода к серийному выпуску требуется
закупка оборудования: ставка делается на отечественные технологии. Сейчас выстраивается
логистика поставок.
«Проект для нашего региона уникальный, поэтому нас интересовали в первую очередь
организация производства и возможности кооперации с партнёрами – это то, что очень
востребовано в промышленности», – отметил руководитель комитета по промышленности
красноярского отделения «Деловой России» Данил Кузубов.
Проект полного развертывания производства рассчитан на несколько лет. Оно укрепит
промышленный суверенитет региона.
«Раньше предприятия нефтегазового и энергетического секторов Красноярского края
закупали запорную арматуру за пределами региона. Создание собственного производства
полного цикла снимает эту зависимость – теперь необходимое оборудование они смогут
приобретать у краевого производителя», – заявил министр промышленности и торговли
региона Максим Ермаков.
По сообщению пресс-службы Красноярского завода трубопроводной арматуры