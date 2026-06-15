Предприятие АСТА из Подмосковья, занимающееся разработкой и производством трубопроводной арматуры для промышленных применений, планирует увеличить количество рабочих мест на несколько десятков в ближайшие два года.

«У нас уже сформировался хороший коллектив. Ребята освоили различные специальности,
новые технологии. Но в планах компании есть привлечение дополнительных специалистов»,
— добавил учредитель предприятия и Группы компаний «Астима» Евгений Синодов..
Компания заинтересована в инженерах-конструкторах и инженерах-технологах, а также в
специалистах рабочих профессий. Для подготовки кадров предприятие активно
сотрудничает с колледжами Воскресенска. Студенты проходят летнюю стажировку и
обучение в вечернее время. Многие молодые специалисты, прошедшие практику, успешно
трудоустраиваются на предприятии после окончания колледжа.
В настоящее время предприятие прорабатывает возможность выхода на рынки Азии и
Восточной Европы. Для этого готовятся техническая документация и специалисты,
способные работать в соответствии с международными стандартами и оказывать
техническую поддержку на международном уровне.
По сообщению пресс-службы НПО «АСТА»