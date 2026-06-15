Новое производство ТПА собираются запустить в Бурнаковской низине Нижнего Новгорода.

Создание нового производства инвестор оценил в 80 млн рублей. Для размещения комплекса

он запросил участок в 10 тысяч «квадратов», большая часть которого находится в зоне

производственно-коммунальных объектов. Ранее землю выдавали компании

«Сантехкомплект», которая является учредителем «Спецстроймонтажа». Однако инвестор не

смог реализовать проект в срок, поэтому договор аренды с ним расторгли.

Представитель «Спецстроймонтажа» пояснил, что хотел бы реализовать проект именно

на этой площадке, потому что уже вложился в неё. В том числе деньги были потрачены

на подготовку проекта планировки и снос зеленых насаждений с выплатой компенсаций.

Однако перспективное производство будет вплотную граничить с проектами КРТ, которые

правообладатели земли собираются реализовать на месте бывшей Сормовской нефтебазы и в

районе поселка Левинка. Министерство градостроительной деятельности и развития

агломераций Нижегородской области опасается возникновения конфликтов из-за соседства

новых промышленных предприятий и жилой застройки, рассказала руководитель ведомства

Дарья Шунаева. Глава нижегородского Минимущества Сергей Баринов согласился с данной

точкой зрения. Этот вопрос дополнительно обсудят на совещании с приглашением всех

заинтересованных сторон.



