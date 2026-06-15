Новое производство ТПА собираются запустить в Бурнаковской низине Нижнего Новгорода.

Создание нового производства инвестор оценил в 80 млн рублей. Для размещения комплекса
он запросил участок в 10 тысяч «квадратов», большая часть которого находится в зоне
производственно-коммунальных объектов. Ранее землю выдавали компании
«Сантехкомплект», которая является учредителем «Спецстроймонтажа». Однако инвестор не
смог реализовать проект в срок, поэтому договор аренды с ним расторгли.
Представитель «Спецстроймонтажа» пояснил, что хотел бы реализовать проект именно
на этой площадке, потому что уже вложился в неё. В том числе деньги были потрачены
на подготовку проекта планировки и снос зеленых насаждений с выплатой компенсаций.
Однако перспективное производство будет вплотную граничить с проектами КРТ, которые
правообладатели земли собираются реализовать на месте бывшей Сормовской нефтебазы и в
районе поселка Левинка. Министерство градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области опасается возникновения конфликтов из-за соседства
новых промышленных предприятий и жилой застройки, рассказала руководитель ведомства
Дарья Шунаева. Глава нижегородского Минимущества Сергей Баринов согласился с данной
точкой зрения. Этот вопрос дополнительно обсудят на совещании с приглашением всех
заинтересованных сторон.