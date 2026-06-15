Новые энергоблоки ВВЭР-600 для Кольской АЭС-2: технические особенности и генподрядчик

Строительство Кольской АЭС-2 предполагает использование инновационных реакторных
установок ВВЭР-600. Проект включает четыре энергоблока мощностью 600 МВт каждый,
что в сумме обеспечит генерацию 2400 МВт. Такая конфигурация выбрана для гибкого
маневрирования мощностью в условиях изолированной энергосистемы Заполярья.
Генеральным подрядчиком первой очереди выступит концерн «Титан-2», который применит
технологии возведения защитных оболочек, адаптированных к экстремальному климату.
Технические решения новой станции ориентированы на максимальную безопасность и
замещение мощностей действующей АЭС. Основной этап сооружения энергоблоков
запланирован на период до 2043 года, а старт подготовки площадки намечен на 2026 год.
Инженерная инфраструктура проектируется с учетом современных требований к
сейсмостойкости и надежности систем пассивного охлаждения активной зоны реактора.
Реализация этого масштабного проекта стоимостью 1,5 трлн рублей гарантирует стабильное
энергоснабжение Мурманской области на десятилетия вперед. Новые мощности станут
базой для развития энергоемких производств и обеспечат надежную работу промышленных
предприятий Арктической зоны РФ. Использование проверенных техн