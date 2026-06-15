Вниманию инженеров-проектировщиков: новые форматы 3D моделей на сайте.

Уважаемые партнеры и заказчики! Мы начали создание базы 3D моделей оборудования

АСТА, оптимизированных под потребности проектных организаций и проведение экспертиз.

В ближайшее время мы выложим форматы для работы в самых распространенных CAD

программах: .dwg, .m3d и универсальный формат .stp с маркировкой параметров DN и PN

изделия. Главные преимущества этих форматов:

- малый вес 3D модели (не более 300 кб в dwg)

- отсутствие коллизий при сечении;

- маркировка на 3D модели DN и PN параметров изделия(это упрощает верификацию в

применении, снижает риск ошибки при выборе присоединительных размеров сопрягаемых

деталей);

- оптимизированные настройки блока для пользователя.

Следующий этап – это создание базы 3D BIM (ТИМ) моделей формата .ifc с атрибутами

изделий.

Создание базы 3D моделей займет 2-3 месяца.

Уже сейчас вы можете забрать с нашего сайта 3D модели на полноподъемные

предохранительные клапаны АСТА П223.