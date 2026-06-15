Вниманию инженеров-проектировщиков: новые форматы 3D моделей на сайте.

Уважаемые партнеры и заказчики! Мы начали создание базы 3D моделей оборудования
АСТА, оптимизированных под потребности проектных организаций и проведение экспертиз.
В ближайшее время мы выложим форматы для работы в самых распространенных CAD
программах: .dwg, .m3d и универсальный формат .stp с маркировкой параметров DN и PN
изделия. Главные преимущества этих форматов:
- малый вес 3D модели (не более 300 кб в dwg)
- отсутствие коллизий при сечении;
- маркировка на 3D модели DN и PN параметров изделия(это упрощает верификацию в
применении, снижает риск ошибки при выборе присоединительных размеров сопрягаемых
деталей);
- оптимизированные настройки блока для пользователя.
Следующий этап – это создание базы 3D BIM (ТИМ) моделей формата .ifc с атрибутами
изделий.
Создание базы 3D моделей займет 2-3 месяца.
Уже сейчас вы можете забрать с нашего сайта 3D модели на полноподъемные
предохранительные клапаны АСТА П223.