Перечень критически важной продукции для энергомашиностроения

Утверждение перечня критически важной продукции для энергомашиностроения является практическим шагом в рамках реализации политики импортозамещения и направлено на концентрацию государственной и промышленной поддержки в наиболее значимых для энергетического комплекса сегментах. Фокус на локализации производства как готовых изделий, так и «узких мест» в цепочках поставок призван укрепить устойчивость отечественной энергетики и машиностроения.

26 февраля в Москве представители генерирующих и сетевых компаний обсудят состояние отечественного энергомашиностроения, практику применения реверс-инжиниринга, применение инновационных решений при реализации программы модернизации и технического перевооружения объектов генерации и сетевого комплекса.

В список критической продукции включены: