Перечень критически важной продукции для энергомашиностроения

09 февраля, 2026

Утверждение перечня критически важной продукции для энергомашиностроения является практическим шагом в рамках реализации политики импортозамещения и направлено на концентрацию государственной и промышленной поддержки в наиболее значимых для энергетического комплекса сегментах. Фокус на локализации производства как готовых изделий, так и «узких мест» в цепочках поставок призван укрепить устойчивость отечественной энергетики и машиностроения.

26 февраля в Москве представители генерирующих и сетевых компаний обсудят состояние отечественного энергомашиностроения, практику применения реверс-инжиниринга, применение инновационных решений при реализации программы модернизации и технического перевооружения объектов генерации и сетевого комплекса.

В список критической продукции включены:

  • Газовые турбины мощностью от 1 до 5 МВт

  • Газовые турбины мощностью от 5 МВт до 20 МВт (морское исполнение)

  • Газовые турбины мощностью от 35 МВт

  • Котлы паропроизводящие прочие (для целлюлозно-бумажной промышленности)

  • Котлы настенные мощностью 10 кВт - 100 кВт

  • Сервоприводы

  • Электродвигатели на напряжение 12 В, 220 В, 380 В, высоты от 56 мм. до 355 мм.

  • Газопоршневые установки (установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием, прочие генераторные установки) от 1000 кВт

  • Автоматические пеллетные котлы с КПД от 92% от 1 МВт

  • Части газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей (горелочные устройства для газовых турбин, камеры сгорания газовых турбин, лопатки газовых турбин, топливные форсунки газовых турбин)

  • Теплообменник первой ступени для настенного бытового газового котла

  • Теплообменник второй ступени для бытового газового котла

  • Контроллер (плата управления) для бытового газового котла

  • Многофункционный регулятор подачи газа (газовый клапан) для бытового газового котла

  • Бандажные кольца для электрических машин большой мощности

  • Генератор синхронный до 375 кВт


