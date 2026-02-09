Перечень критически важной продукции для энергомашиностроения

Утверждение перечня критически важной продукции для энергомашиностроения является практическим шагом в рамках реализации политики импортозамещения и направлено на концентрацию государственной и промышленной поддержки в наиболее значимых для энергетического комплекса сегментах. Фокус на локализации производства как готовых изделий, так и «узких мест» в цепочках поставок призван укрепить устойчивость отечественной энергетики и машиностроения.
26 февраля в Москве представители генерирующих и сетевых компаний обсудят состояние отечественного энергомашиностроения, практику применения реверс-инжиниринга, применение инновационных решений при реализации программы модернизации и технического перевооружения объектов генерации и сетевого комплекса.
В список критической продукции включены:
-
Газовые турбины мощностью от 1 до 5 МВт
-
Газовые турбины мощностью от 5 МВт до 20 МВт (морское исполнение)
-
Газовые турбины мощностью от 35 МВт
-
Котлы паропроизводящие прочие (для целлюлозно-бумажной промышленности)
-
Котлы настенные мощностью 10 кВт - 100 кВт
-
Сервоприводы
-
Электродвигатели на напряжение 12 В, 220 В, 380 В, высоты от 56 мм. до 355 мм.
-
Газопоршневые установки (установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием, прочие генераторные установки) от 1000 кВт
-
Автоматические пеллетные котлы с КПД от 92% от 1 МВт
-
Части газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей (горелочные устройства для газовых турбин, камеры сгорания газовых турбин, лопатки газовых турбин, топливные форсунки газовых турбин)
-
Теплообменник первой ступени для настенного бытового газового котла
-
Теплообменник второй ступени для бытового газового котла
-
Контроллер (плата управления) для бытового газового котла
-
Многофункционный регулятор подачи газа (газовый клапан) для бытового газового котла
-
Бандажные кольца для электрических машин большой мощности
-
Генератор синхронный до 375 кВт