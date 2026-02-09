В рамках ежегодной выставки «Нефтегаз» состоится отраслевая конференция «Будущее трубопроводной арматуры в нефтегазовом комплексе».

Дата и время: 3 марта 2026 года, 10:30–12:30
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», выставка «Нефтегаз-2026»
Тематика конференции:
• ключевые тенденции и вызовы отрасли;
• новые технологии и материалы в арматуростроении;
• растущие требования к надёжности и промышленной безопасности;
• развитие рынка трубопроводной арматуры;
• падение спроса на технологические оборудование в ТЭК;
• решения и подходы, формирующие будущее отрасли.
К участию приглашаются спикеры — представители производителей, инжиниринговых компаний, заказчиков и отраслевых экспертов, а также слушатели, заинтересованные в актуальных вопросах развития нефтегазовой инфраструктуры.