Совет по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в регионе одобрил заявки трех резидентов особой экономической зоны «Эммаусс».

09 февраля, 2026 48
В общей сложности реализация этих трех проектов в ОЭЗ «Эммаусс» позволит привлечь в регион около 6 млрд рублей инвестиций, создать более 500 рабочих мест.
На заседании была одобрена заявка о признании резидентом инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» компании «Диалкон Технолоджи», которая реализует на площадке проект по строительству производства трубопроводной арматуры с общим объемом инвестиций более 350 млн рублей и созданием 50 новых рабочих мест.

 


