Компания «АКСИ ТЕХ» из Псковской области нацелена на значительное увеличение производственного потенциала и расширение ассортимента выпускаемой продукции, востребованной в газовой, нефтехимической и атомной отраслях.

09 февраля, 2026 50
Одним из ключевых направлений станет модернизация технологической базы: обновление оборудования, оптимизация производственных процессов и внедрение современных систем планирования. Это позволит не только повысить общую эффективность, но и гарантировать своевременное выполнение заказов даже при росте объёмов.  Параллельно компания планирует расширить номенклатуру выпускаемых изделий — в частности, будет наращиваться производство сферических заглушек, тройников, скользящих опор и других элементов трубопроводной арматуры, включая новые типоразмеры и конструктивные исполнения. Кроме того, компания инвестирует в инновационные технологии, направленные на повышение надёжности и долговечности выпускаемой продукции, что откроет возможности для выхода на новые сегменты рынка.
