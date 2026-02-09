Советский районный суд Омска остановил на срок 90 дней функционирование литейного цеха, а также двух установок, использующих электрошлаковый переплав, на НПО «Завод энергетического арматуростроения» («ЗЭА»).

Согласно судебному акту, проверка, проведенная по распоряжению Сибирского управления Ростехнадзора, выявила серьёзные нарушения в области промышленной безопасности, угрожающие безопасности работников. В ходе проверки выяснилось, что у завода отсутствуют лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически рисковых производственных объектов классов I, II и III. Кроме того, не были представлены положительные заключения экспертиз по вопросам промышленной безопасности для здания литейного цеха и установок электрошлакового переплава. Представитель «ЗЭА» сообщил, что сейчас идут действия по получению необходимых разрешительных документов, однако из-за зимних условий сроки подготовки экспертиз затягиваются. Судебное постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Омском областном суде.

По сообщению пресс-службы судов Омской области.