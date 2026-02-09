«Транснефть» внедряет новые подходы в развитии производственной системы трубопроводной отрасли.

Сегодня система развития «Транснефти» базируется на пяти основных направлениях – управлении производственными ресурсами, формировании собственных компетенций, непрерывных улучшениях, информационном обеспечении внедряемых изменений и трансформации корпоративной культуры, включая культуру безопасного поведения. «Для достижения наших производственных целей важно организовать работу на местах так, чтобы слаженные действия трудовых коллективов, направленные на трансформацию корпоративной культуры и обеспечение производственной безопасности, строились на основе сотрудничества и с применением инструментов бережливого производства», – отметил в своем выступлении вице-президент ПАО «Транснефть» Павел Ревель-Муроз.

Реализуемые в компании решения формируют внутри коллектива проактивную модель поведения за счет создания оптимальных условий труда, а также предоставления широких возможностей для поиска эффективных решений и достижения наилучших результатов в профессиональной деятельности. Руководство компании не раз подчеркивало, что ключевой потенциал устойчивости «Транснефти» и повышения производственной эффективности сосредоточен в ее сотрудниках, в их компетенциях и вовлеченности. Их потенциал формирует фундамент сильной корпоративной команды. Реализуемые «Транснефтью» шаги по расширению своего производственного потенциала способствуют не только развитию трубопроводной отрасли, но и укреплению технологического лидерства России. Система развития Транснефть-ОПТИМУМ – производственная система, комплекс направлений развития Компании, позволяющих повышать эффективность ее деятельности за счет непрерывного улучшения процессов, повышения компетентности работников.