26 февраля 2026 года в Москве, по адресу: ул. Тверская, 22, Hotel Continental, состоится ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (ИНВЕСТЭНЕРГО-2026). 

На мероприятии встретятся представители генерирующих и сетевых компаний, а также поставщики оборудования для электроэнергетики. Площадка объединяет руководителей служб снабжения, капитального строительства и экспертов отрасли. В атмосфере профессионального диалога участники обмениваются опытом и обсуждают актуальные вопросы выбора поставщиков оборудования. В программе конференции: модернизация энергетического оборудования, совершенствование закупочных процедур и развитие партнерства между компаниями-заказчиками и поставщиками. Практические вопросы снабжения и строительства, обмен опытом по автоматизации закупок, цифровым площадкам и внедрению искусственного интеллекта в логистику. Особое внимание — кадровым вопросам и эффективным практикам работы снабженческих служб.

Эксперты расскажут, как внедрять инновационные решения и реализовывать сложные инвестиционные проекты в современных условиях: от управления рисками до новых подходов к ценообразованию и цифровому моделированию энергетических объектов. В повестке — комплексный инжиниринг, поддержка отечественного машиностроения, а также важные вопросы безопасности и устойчивого развития.

VIP-гостям будет предложена возможность организации личных встреч с представителями энергетических компаний. На конференции ИНВЕСТЭНЕРГО-2026 состоится подведение итогов ежегодного отраслевого опроса и награждение производителей энергетического оборудования в 19 номинациях: от паровых и газовых турбин до компонентов для котельных и трансформаторов.