Арбитражный суд Амурской области вынес решение по одному из крупнейших исков в истории российского инжиниринга.

Суть спора: от возгораний до ухода с рынка

Конфликт между заказчиком Амурского ГПЗ и бывшим технологическим партнером перешел в судебную плоскость после серии инцидентов на объекте. Согласно материалам дела, причиной иска стали убытки, понесенные в результате двух крупных пожаров на технологических линиях завода:

• Октябрь 2021 года: возгорание на первой линии из-за утечки газа;

• Январь 2022 года: аналогичный инцидент на второй линии.

Расследование показало, что причиной ЧП стала разгерметизация фильтров, вызванная критическими ошибками при проектировании оборудования, за которое отвечала группа Linde. Ситуация осложнилась в марте 2022 года, когда германский концерн в одностороннем порядке объявил о приостановке участия в российских проектах, фактически оставив завод без авторского надзора на этапе пусконаладки.

Текущий статус проекта

Несмотря на уход западного инжинирингового гиганта, строительство Амурского ГПЗ продолжается. По состоянию на начало 2026 года, работы завершаются силами российских подрядных организаций, которые провели реинжиниринг и адаптацию систем. В конце 2025 года завод вышел на финишную прямую: ведется активная пусконаладка на пятой из шести технологических линий.

Судебное решение о взыскании 85,7 млрд рублей рассматривается экспертами отрасли как важный сигнал для иностранных компаний, покинувших рынок без выполнения контрактных обязательств.

Амурский ГПЗ (Газпром переработка Благовещенск)

Один из самых мощных газоперерабатывающих заводов в мире. Является ключевым звеном поставок газа в Китай по магистрали «Сила Сибири».

Проектная мощность: 42 млрд куб. м сырьевого газа в год.

Продуктовый портфель: метан (38 млрд куб. м), этан (2,4 млн тонн), СУГ (1,5 млн тонн), а также крупнейшее в мире производство гелия (до 60 млн куб. м ежегодно).

Статус: высокая степень готовности, запуск финальных линий запланирован на 2026 год.

Linde PLC

Немецко-американский химический гигант, до 2022 года — ведущий технологический партнер российских СПГ и ГХК проектов. Компания специализировалась на криогенном разделении газа. После ухода из РФ Linde стала ответчиком по ряду многомиллиардных исков, включая споры с «Балтийским Химическим Комплексом» и структурами «Газпрома».