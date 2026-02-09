С 1 февраля 2026 года вводятся в действие новые стандарты.

Презентации компаний

ООО «ИЛЬМА» ИЛЬМА – научно-производственная компания, разработчик и производитель уплотнений для неподвижных и подвижных разъемных соединений оборудования.... Сайт: www.ilma-sealing.com

ООО Примех Арматура «ZavoD» предназначена для применения на трубопроводах наружных и внутренних тепловых сетей,... Сайт: www.proklapan.com

Завод УралТрубоДеталь Завод УралТрубоДеталь один из лидеров по производству и поставкам штампованных стальных тройников в России. Завод обладает современной ... Сайт: www.uraltrubodetal.ru

ООО «ГРОСС» ГРОСС – перспективная российская компания из Санкт-Петербурга, которая с 2009 года занимается производством и поставкой трубопроводной... Сайт: www.grossvalve.ru

ООО «Торговый Дом АДЛ» АДЛ — лидер на рынке производства и поставок оборудования для инженерных систем в России. Компания основана в 1994 году.... Сайт: www.adl.ru

ООО «ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС» ООО «ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС» создано в 1992 г. как инжиниринговая компания с целью комплексных поставок средств АСУТП, включая КИПиА и... Сайт: www.ingavtomatika.ru