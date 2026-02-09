С 1 февраля 2026 года вводятся в действие новые стандарты.

Раздел 13 Окружающая среда. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность:
-
ГОСТ Р 72360-2025 «Техника пожарная. Экзоскелеты для пожарных. Термины и определения»;
-
ГОСТ Р 72273-2025 (ИСО 21645:2021) «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Топливо твердое из коммунальных отходов. Методы отбора проб»;
-
ГОСТ Р 72271-2025 (ИСО 21646:2022) «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Топливо твердое из коммунальных отходов. Методы подготовки лабораторной пробы».
Раздел 17 Метрология и измерения. Физические явления:
-
ГОСТ Р 8.1046-2025 «Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль качества химических реактивов в области использования атомной энергии»;
-
ГОСТ Р 8.1045-2025 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение судов и плавучих сооружений с ядерными энергетическими установками. Общие положения»;
-
ГОСТ Р 8.1044-2025 «Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерений при осуществлении мониторинга радиационной обстановки. Общие требования».
Раздел 23 Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения:
-
ГОСТ Р 72258-2025 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Арматура трубопроводная. Задвижки компактные с расширяющимся затвором. Общие технические условия»;
-
ГОСТ Р 72257-2025 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Мембраны клапанов и гидропневматических аккумуляторов для систем сглаживания волн давления. Общие технические условия»;
-
ГОСТ Р 72090-2025 «Трубы стальные сварные напорные из аустенитной нержавеющей стали, сваренные продольным швом. Технические условия поставки».
Раздел 25 Машиностроение:
-
ГОСТ Р 72422-2025 «Станки металлорежущие. Принципы формирования плана планово-предупредительного ремонта станочного парка предприятия. Основные положения»;
-
ГОСТ Р 72238-2025 «Станки металлорежущие. Экспертная оценка технического состояния станочного парка. Общие положения»;
-
ГОСТ 18098-2025 «Станки координатно-расточные и координатно-шлифовальные. Нормы точности и методы измерений».
Раздел 75 Добыча и переработка нефти, газа и смежные производства:
-
ГОСТ Р 72265-2025 (ИСО 21663:2020) «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Топливо твердое из коммунальных отходов. Инструментальные методы определения углерода (C), водорода (H), азота (N) и серы (S)»;
-
ГОСТ Р 72272-2025 (ИСО 21911-1:2022) «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Топливо твердое из коммунальных отходов. Определение самонагрева. Часть 1. Изотермическая калориметрия»;
-
ГОСТ Р 72270-2025 (ИСО 21660-3:2021) «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Топливо твердое из коммунальных отходов. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 3. Анализ влажности в общем образце».
Раздел 91 Строительные материалы и строительство:
-
ГОСТ Р 72260-2025 «Работы изоляционные. Устройство гидроизоляционного слоя на основе полимерных мастик в помещениях многоквартирных домов и общественных зданий. Правила и контроль выполнения работ»;
-
ГОСТ Р 56178-2025 «Модификаторы органо-минеральные типа МБ для бетонов, строительных растворов и сухих смесей. Технические условия»;
-
ГОСТ 22263-2025 «Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия».