ТПА Вакансия код 2019 0301-02

Требуемый опыт работы: 3–6 лет,

Тип занятости: Полная занятость, полный день

Обязанности:

1. Поиск потенциальных заказчиков и работа с имеющимися клиентами – потребителями запорной и регулирующей промышленной трубопроводной арматуры.

2. Развитие дилерской сети.

3. Проведение презентаций и участие в коммерческих переговорах с клиентами.

4. Развитие продаж. Анализ рынка трубопроводной арматуры. Выработка предложений по модернизации номенклатуры. Определение приоритетных направлений развития продаж.

Требования:

1. Образование – высшее техническое.

2. Опыт работы – 2-3 года в компаниях, занимающихся производством, продажами, сервисным обслуживанием запорной трубопроводной арматуры, промышленных насосов, компрессоров, схожего оборудования.

3. Наличие "рабочей” базы предприятий с налаженными контактами будет вашим достоинством.

3. Технический английский язык (письменный для общения по электронной почте и скайпу).

4. Базовые знания по конструкциям и применению трубопроводной арматуры, умение ориентироваться в аббревиатурах сталей и сплавов по американским и европейским стандартам и их отечественным аналогам.

Условия:

1. Заработная плата от 60 000 руб.

2. Оформление по ТК РФ.

3. График работы 5/2: 9.00-17.00.

4. Офис: Москва, ст. м. Ленинский проспект.