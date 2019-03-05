Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

№ ВАКАНСИИ 2019 03 01-01

05 марта, 2019 8

Вакансия - Менеджер по продажам

Место работы - Москва

 

Задачи для Вас:

* Работа с существующей клиентской базой, ее развитие

* Привлечение новых клиентов, проведение переговоров, заключение договоров

* Рост продаж

 

Какие качества нужны от Вас:

* Вы имеете опыт успешных оптовых продаж

* Вы владеете технологиями активных продаж

* Вы - это активная жизненная позиция и высокий уровень коммуникации

* знание рынка инженерного и сантехнического оборудования

 

Предложения по зарплате:

* оклад + %, в сумме от 70 000 р.

* оформление по ТК РФ

* 5-ти дневная рабочая неделя, с 9 до 18 часов

* комфортный офис в шаговой доступности от м.

* корпоративная культура

* возможность личного и карьерного роста

* постоянная работа в стабильной компании

← Вернуться