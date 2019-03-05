№ ВАКАНСИИ 2019 03 01-01

Вакансия - Менеджер по продажам
Место работы - Москва
Задачи для Вас:
* Работа с существующей клиентской базой, ее развитие
* Привлечение новых клиентов, проведение переговоров, заключение договоров
* Рост продаж
Какие качества нужны от Вас:
* Вы имеете опыт успешных оптовых продаж
* Вы владеете технологиями активных продаж
* Вы - это активная жизненная позиция и высокий уровень коммуникации
* знание рынка инженерного и сантехнического оборудования
Предложения по зарплате:
* оклад + %, в сумме от 70 000 р.
* оформление по ТК РФ
* 5-ти дневная рабочая неделя, с 9 до 18 часов
* комфортный офис в шаговой доступности от м.
* корпоративная культура
* возможность личного и карьерного роста
* постоянная работа в стабильной компании