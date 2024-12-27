ЮБИЛЕЙ - 15 ЛЕТ СРО

Ассоциация «Нефтегазохимпроект» ведет свою историю с мая 2009 года, когда было первоначально учреждено некоммерческое партнерство «Нефтегазохимпроект». Статус саморегулируемой организации (СРО) был предоставлен Ростехнадзором в декабре 2009 года. В декабре 2024 года СРО «Нефтегазохимпроект» отметил 15-ти- летний юбилей.

Полноправными членами Ассоциации «Нефтегазохимпроект» (СРО) на сегодняшний день являются порядка 60-ти инжиниринговых компаний из самых разных регионов нашей страны, а также иностранные компании-лицензиары. http://nghp-sro.ru/members.html

В соответствии с Уставом и действующим законодательством единоличным исполнительным органом Ассоциации «Нефтегазохимпроект» является Исполнительный директор, который руководит работой аппарата Ассоциации. Коллегиальным органом управления Ассоциации является Правление. http://nghp-sro.ru/boards.html

В настоящее время Ассоциация «Нефтегазохимпроект» принимает новых членов. Участие в нашей Ассоциации позволяет инжиниринговым компаниям решать следующие задачи:

1.Позволяет легитимно выполнять проектные работы любого уровня и профиля, поскольку данная деятельность требует наличия подобного допуска.

2.В рамках Ассоциации принимать участие в разработке новых технологических регламентов, норм, правил для применения на практике в профильном сегменте строительной сферы.

3.В качестве члена Ассоциации получать любую методическую и практическую помощь в профессиональных вопросах по проектной тематике, а также, при необходимости, юридическую помощь в консультационном объеме.

4.В имиджевом плане - получают свидетельство о членстве в одном их старейших (15 лет в системе СРО) и известных профессиональных объединений работодателей нефтегазохимического комплекса России.

Тел. +7(499)213-34-10

E-mail:info@nghp-sro.ru

Сайт: nghp-sro.ru