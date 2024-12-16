НОВАЯ монография из Кургана «Управление потоками жидкостей и газов» в двух частях, под авторством И.Р. Чиняева, А.Л. Шанаурина и А.В. Фоминых.

В первой части монографии изложен пошаговый процесс решения технических задач, исключаю-щий разрушение узла затвора трубопроводной арматуры при регулировании подтоварной среды в системах поддержания пластового давления. На основе выполненных НИР и ОКР создан новый ряд трубопроводной арматуры – шиберные запорно-регулирующие устройства.

Во второй же части рассмотрено управление потоками жидкостей и газов примене-нием запатентованной трубопроводной арматуры, в затвор которой вводится конструктивный элемент, определяющий процесс тонкого регулирования и поле скоростей рабочей среды при больших перепадах давления.

Издания предназначены для инженерно-технических работников проект-ных организаций, предприятий – производителей трубопроводной арматуры, специалистов, имеющих опыт работы с трубопроводной арматурой, студентов и преподавателей.



