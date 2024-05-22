ШК, КЛАПАНЫ И ЗАПОРНАЯ ТПА ДЛЯ ТУЛЫ ДО 23 МАЯ - ПОСТАВКА С ИЮНЯ

Начальная цена контракта на период июня-сентября 2024 года составляет составляет 4 миллиона рублей. Срок поставки товара не позднее 10 дней после поступления запроса от заказчика. Отгрузка продукции осуществляется силами поставщика на склад заказчика, расположенный по адресу: г. Тула, ул. К. Маркса, 28. Заявки на участие в закупке принимаются до 23 мая 2024 года (до 23:59). Участниками закупочной процедуры могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Поставщик будет выбран 3 июня 2024 года. В настоящее время АО «Тулатеплосеть» является самым крупным поставщиком тепловой энергии для города Тулы. Деятельность предприятия направлена на выработку, транспортировку и распределение тепловой энергии.



