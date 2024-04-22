Завод по производству полимерных фитингов «ОПК-Восход» открыли в Санкт-Петербурге в условиях дефицита поставщиков СДТ. В мероприятии принял участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

В ассортименте продукции предприятия — электросварные и литые фитинги. На заводе функционирует собственная лаборатория, контролирующая качество продукции, а при изготовлении комплектующих применяется исключительно российское сырье.

Комплектующие, выпускаемые на заводе, используются в различных сферах промышленности, а также предназначены для догазификации и реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов России. Мощность предприятия составляет около 52 тыс. единиц готовой продукции в месяц и до 650 тыс. единиц в год. «Полимерные соединительные части трубопроводов еще несколько лет назад были одной из „болевых точек" — в России они практически не выпускались, их приходилось массово закупать в других странах. Благодаря стратегии „Газпрома" по импортозамещению, которая успешно реализуется уже более 10 лет, и эта проблема была решена. Сейчас по всей стране открывается множество новых производственных площадок, обеспечивающих газовую отрасль компонентами и оборудованием для развития соответствующей инфраструктуры. В общей сложности у нас около 300 производителей материально-технических ресурсов — от труб до систем телеметрии. Растет внутренняя конкуренция. Российские производители полностью удовлетворяют спрос на комплектующие для строительства газовых сетей, а значит все поставленные задачи по газификации России будут выполняться в срок», — отметил Сергей Густов. «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Основной вид деятельности — реализация природного газа на территории Российской Федерации. Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ.

АО «Газпром газораспределение»