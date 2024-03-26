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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АРМАТУРНЫЙ НАЧАЛ АУДИТ ПОСТАВЩИКОВ С ПРОКАТА

26 марта, 2024 12
АО «Аскольд» провёл аудит у своего многолетнего контрагента, поставщика проката АО «КУЗОЦМ». 
Программу аудита подготовил отдел по развитию производственной системы при участии службы 
качества и отдела материально-технического снабжения. Сформированная из представителей АО 
«Аскольд» группа по аудиту в составе директора по качеству, начальника отдела по развитию 
производственной системы и заместителя начальника отдела МТС посетила Каменск-Уральский 
завод. Комиссия проверила весь производственный цикл: от поступления сырья на завод до отгрузки 
готовой продукции заказчику. Поставщик предоставил технологическую документацию, доступ ко 
всем производственным, складским и вспомогательным подразделениям, документам в области 
качества. Оценка, присвоенная комиссией по окончанию процедуры аудита нашему поставщику, 
«хорошо». Вернувшись в АО «Аскольд», на дне качества аудиторы обсудили результаты проверки со 
специалистами предприятия. В адрес АО «КУЗОЦМ» направлены рекомендации по 
совершенствованию производственных процессов и выявленных возможностях для их улучшения.
Польза аудита, по мнению специалистов предприятий, обоюдна: поставщик, устранив выявленные 
недостатки, откроет для себя новые перспективы в развитии производства, а заказчика ожидает 
улучшение качества поставляемого сырья.

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