ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АРМАТУРНЫЙ НАЧАЛ АУДИТ ПОСТАВЩИКОВ С ПРОКАТА

АО «Аскольд» провёл аудит у своего многолетнего контрагента, поставщика проката АО «КУЗОЦМ».

Программу аудита подготовил отдел по развитию производственной системы при участии службы

качества и отдела материально-технического снабжения. Сформированная из представителей АО

«Аскольд» группа по аудиту в составе директора по качеству, начальника отдела по развитию

производственной системы и заместителя начальника отдела МТС посетила Каменск-Уральский

завод. Комиссия проверила весь производственный цикл: от поступления сырья на завод до отгрузки

готовой продукции заказчику. Поставщик предоставил технологическую документацию, доступ ко

всем производственным, складским и вспомогательным подразделениям, документам в области

качества. Оценка, присвоенная комиссией по окончанию процедуры аудита нашему поставщику,

«хорошо». Вернувшись в АО «Аскольд», на дне качества аудиторы обсудили результаты проверки со

специалистами предприятия. В адрес АО «КУЗОЦМ» направлены рекомендации по

совершенствованию производственных процессов и выявленных возможностях для их улучшения.

Польза аудита, по мнению специалистов предприятий, обоюдна: поставщик, устранив выявленные

недостатки, откроет для себя новые перспективы в развитии производства, а заказчика ожидает

улучшение качества поставляемого сырья.



