ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АРМАТУРНЫЙ НАЧАЛ АУДИТ ПОСТАВЩИКОВ С ПРОКАТА

АО «Аскольд» провёл аудит у своего многолетнего контрагента, поставщика проката АО «КУЗОЦМ».
Программу аудита подготовил отдел по развитию производственной системы при участии службы
качества и отдела материально-технического снабжения. Сформированная из представителей АО
«Аскольд» группа по аудиту в составе директора по качеству, начальника отдела по развитию
производственной системы и заместителя начальника отдела МТС посетила Каменск-Уральский
завод. Комиссия проверила весь производственный цикл: от поступления сырья на завод до отгрузки
готовой продукции заказчику. Поставщик предоставил технологическую документацию, доступ ко
всем производственным, складским и вспомогательным подразделениям, документам в области
качества. Оценка, присвоенная комиссией по окончанию процедуры аудита нашему поставщику,
«хорошо». Вернувшись в АО «Аскольд», на дне качества аудиторы обсудили результаты проверки со
специалистами предприятия. В адрес АО «КУЗОЦМ» направлены рекомендации по
совершенствованию производственных процессов и выявленных возможностях для их улучшения.
Польза аудита, по мнению специалистов предприятий, обоюдна: поставщик, устранив выявленные
недостатки, откроет для себя новые перспективы в развитии производства, а заказчика ожидает
улучшение качества поставляемого сырья.