В ходе визита в ЛНР первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил завод трубопроводной арматуры «Маршал».

Руководство предприятия и представители Министерства промышленности и торговли

Республики провели для Сергея Кириенко экскурсию по цехам, где установлены новые станки.

Также первый замруководителя Администрации Президента России осмотрел стройплощадку

под новые цеха, для которых за счет заемных средств через Фонд развития промышленности

ЛНР будет закуплено новое оборудование. Оно позволит повысить производительность труда и

увеличить объемы производства. Руководство предприятия поинтересовались возможностью

упрощения требований и процедур создания новых таможенных зон в рамках Свободной

экономической зоны. На сегодняшний день предприятие выпускает более семи тысяч

наименований продукции – шаровые краны для разных климатических и температурных

условий, разных давлений и химических сред, разных типов управления, присоединения и

защиты. ТМ «Маршал» постоянно участвует в международных и республиканских выставках.

Мощности завода позволяют выпускать более 4000 типоразмеров кранов в объеме свыше 250 000

единиц в год. «В ходе своего визита на завод трубопроводной арматуры «Маршал» Сергей

Владиленович мог убедиться в действенности господдержки, которая сейчас реализуется на

территории Республики. Предприятие в первых рядах вступило в Свободную экономическую

зону и стало заемщиком регионального Фонда развития промышленности для возможности

расширения производства, а также повышения производительности труда. Кроме того,

предприятие имело возможность озвучить свои предложения, которые также способствуют

созданию благоприятного индустриального климата в регионе и еще большей вовлеченности

наших производственников в инструментарий господдержки», – отметил заместитель министра

промышленности и торговли ЛНР Дмитрий Частников

Данные правительства ЛНР