ЗАМЕЩЕНИЕ - 9% (ПРОГНОЗ).

На фоне санкционных ограничений на поставки технологий из западных стран российские

промышленники продолжают считать наиболее предпочтительным для себя западноевропейское

оборудование. За последний год (с августа по август) доля предприятий, которые «предпочитали

бы» закупать машины и оборудование из Западной Европы, выросла с62 до 72%, что больше,

чем в досанкционном 2021г. (65%). При этом фактически доля предприятий, планирующих

закупки западноевропейского оборудования, снизилась до9% по сравнению с55% в2021г.,

отмечается в материале. «Таких потерь российского рынка наш мониторинг ещё

не регистрировал»,— указано там. Предпочтительность оборудования из США и Японии

(именно так выделено вопросе), по оценке российских предприятий, снизилась до 25% (до

санкций в августе 2021 года было 39%). А в текущих планах американские и японские станки

и машины практически не фигурируют. Главными бенефициарами недоступности западного

оборудования стали поставщики из Китая, Турции, Индии и других нейтральных стран дальнего

зарубежья. Сейчас их продукцию планируют закупать 77% российских предприятий против 59%

год назад. При этом, более чем у половины промышленников есть запрос на закупки

оборудования отечественных аналогов. Причём за год доля желающих покупать российские

машины и оборудование для своих предприятий выросла с45 до 53%. Такой уровень

предпочтительности стал максимальным за 9 лет наблюдений. Однако наделе тех, кто

собирается закупать российское оборудование, больше не стало: в2023г. инвестировать в него

намерены 63% предприятий— примерно столько же, как и год назад.

Логичное в условиях массированных санкций желание предприятий заменить импортные

комплектующие, машины и оборудование на российские аналоги продолжает сталкиваться

с прежним набором помех,— пишет Цухло. Главной помехой импортозамещению он называет

«банальное отсутствие российских аналогов любого качества» (именно так звучит вариант

ответа в анкете). «Несмотря на все усилия российских властей и отечественных

производителей, добиться успехов в этом направлении в условиях обострения санкций и роста

масштабов износа и выбытия закупленного ранее импортного оборудования не удаётся»,—

отмечает он. По приведённой оценке, почти 80% российских промышленных предприятий

продолжают сталкиваться с полным отсутствием аналогов нужного им импорта.

Второе место по числу ответов на вопрос о помехах импортозамещению удерживает вариант

«низкое качество отечественного оборудования и сырья» (46%). Этот фактор особенно часто

упоминался в анкетах руководителей на выходе из «ковидного кризиса», когда промышленность

была полна оптимизма, но не смогла восстановить доступ к импортным поставкам в прежних

объёмах. Тогда предприятия массово обращались к российским аналогам, но их качество

оказалось недостаточным. Санкции же заставили российскую промышленность снизить

требовательность к качеству отечественного оборудования и сырья, но ненадолго: вынужденное

обращение к более широкой номенклатуре российской продукции вновь увеличило претензии

к её качеству. При этом 2023г. вывел в тройку лидеров среди помех импортозамещению такой

фактор, как «недостаточные объёмы уже производимого в России оборудования и сырья».

Раньше он занимал 5–6 места в рейтинге помех, а сейчас на это жалуется четверть российских

предприятий. В июне другой конъюнктурный опрос, проведённый исследователями НИУ

ВШЭ, показал, что высокую зависимость от импортного оборудования испытывают две трети

промышленных предприятий. Есть виды деятельности, особенно высокотехнологичные,

в которых невозможно обойтись без подсанкционного оборудования,— признаёт директор

Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. К такому оборудованию

относятся, в том числе, комплектующие к турбинам, ядерным котлам,— конкретизирует он.

ИСТОЧНИК:ROSTEPLO.RU

ИСТОЧНИК:HTTPS://WWW.C-O-K.RU/MARKET_NEWS/IMPORTOZAMESCHENIE-EST-NET-A-KOGDA-BUDET