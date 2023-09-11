Новым генеральным директором Гусевского арматурного завода «ГУСАР» назначен Игорь Александрович Шкандин.

Игорь Анатольевич родился в 1986 году в г. Волгодонске Ростовской области. Окончил ГОУ ВПО Южнороссийский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) по специальности инженер.о его словам: Для меня большая честь стать частью такого современного и развивающегося завода как «Гусар». Я приложу все свои силы, знания и опыт, чтобы наш завод процветал и стал флагманом арматуростроения в России. Моя основная задача – вывести экономику завода на стабильную траекторию роста, обеспечить полную загрузку всего производства, выйти на высокую прибыль, обеспечив уверенное будущее всем работникам. Уверен, что наше сотрудничество принесет благополучие каждому из нас и предприятию в целом. Давайте вместе достигнем новых высот и создадим яркое будущее для нашего завода». Стоит отметить, что приказ о его назначении датирован 29 июля, однако, информация о назначении появилась в открытом доступе лишь в начале сентября.

Данные ООО «Гусар»

