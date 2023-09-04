Латунные краны марки TEMPER включены в реестр государственной информационной системы промышленности.

ГИСП — это экосистема для продвижения продуктов российского производства. В реестр ГИСП

входят организации, признанные системообразующими, а также те, чье производство

расположено на территории РФ. Система ГИСП помогает производителям расширять рынок

сбыта, а покупателям — быстро находить нужную продукцию и упрощает проведение

закупочных процедур. В каталоге ГИСП более 1,3 млн позиций. Помимо продукции на сайте

ГИСП можно увидеть описание предприятия, полный каталог его продукции, сравнить и

добавить в избранное интересующие позиции. Теперь в реестр Минпромторга входит как

линейка стальных, так и латунных кранов, произведенных на заводе «ТЕМПЕР».

Данныые ООО «ТЕМПЕР»



