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Латунные краны марки TEMPER включены в реестр государственной информационной системы промышленности.

04 сентября, 2023 6
ГИСП — это экосистема для продвижения продуктов российского производства. В реестр ГИСП 
входят организации, признанные системообразующими, а также те, чье производство 
расположено на территории РФ. Система ГИСП помогает производителям расширять рынок 
сбыта, а покупателям — быстро находить нужную продукцию и упрощает проведение 
закупочных процедур. В каталоге ГИСП более 1,3 млн позиций. Помимо продукции на сайте 
ГИСП можно увидеть описание предприятия, полный каталог его продукции, сравнить и 
добавить в избранное интересующие позиции. Теперь в реестр Минпромторга входит как 
линейка стальных, так и латунных кранов, произведенных на заводе «ТЕМПЕР».
Данныые ООО «ТЕМПЕР»


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