Латунные краны марки TEMPER включены в реестр государственной информационной системы промышленности.

ГИСП — это экосистема для продвижения продуктов российского производства. В реестр ГИСП
входят организации, признанные системообразующими, а также те, чье производство
расположено на территории РФ. Система ГИСП помогает производителям расширять рынок
сбыта, а покупателям — быстро находить нужную продукцию и упрощает проведение
закупочных процедур. В каталоге ГИСП более 1,3 млн позиций. Помимо продукции на сайте
ГИСП можно увидеть описание предприятия, полный каталог его продукции, сравнить и
добавить в избранное интересующие позиции. Теперь в реестр Минпромторга входит как
линейка стальных, так и латунных кранов, произведенных на заводе «ТЕМПЕР».
Данныые ООО «ТЕМПЕР»