СУДПРОМ В ВТБ. Президент Владимир Путин поддержал предложение правительства передать акции Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) банку ВТБ.

В.Путин: Андрей Леонидович, добрый день! Андрей Леонидович, начну с организационного

вопроса. Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением

передать ВТБ государственный пакет акций Объединённой судостроительной корпорации.

Я поддерживаю это предложение. Знаю, что с Вами коллеги тоже об этом говорили,

прорабатывали предварительно. Хотел бы Вашу реакцию услышать на этот счёт.

А.Костин: Владимир Владимирович, реакция – спасибо за доверие. Когда я об этом первый раз

услышал, было, конечно, достаточно неожиданно. Но могу сказать, что мы хорошо знаем эту

организацию, с самого начала её создания. Мы работаем тесно и с корпорацией, и с

предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что

касается организации финансирования. Поэтому я уверен, что при Вашей поддержке мы

справимся с этой задачей и приложим все силы, для того чтобы все задачи решить. Там задач

много стоит, особенно в нынешних условиях, но все они, на мой взгляд, решабельные.

В.Путин: Действительно, Вы правы. Проблем много и вопросов много, но это работающая

структура и в целом набирающая темп в этой работе. Да, есть вопросы, требующие особого

внимания, в том числе и со стороны специалистов банка. Это связано с расчётами, с финансовым

оздоровлением компании. Всё, разумеется, не может быть сделано без поддержки Правительства,

и такая поддержка, разумеется, должна быть обеспечена со стороны Правительства. Я очень

рассчитываю на то, что Ваши специалисты, они доказали свой высокий профессиональный

уровень, справятся со всеми этими задачами. Конечно, это без всякого преувеличения вызов, это

серьёзно, это целая отрасль.

А.Костин: Ответственность понимаем, но команда готова, будем работать. Спасибо большое.

Администрация Президента России