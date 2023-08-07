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Утвержден ГОСТ Р 70740-2023 «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Автоматизированные информационные системы прослеживаемости оборота материалов. Общие положения», 4 августа 2023

07 августа, 2023 9
Приказом Росстандарта от 4 июля 2023 года N 474-стутвержден ГОСТ Р 70740-2023 
«Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Автоматизированные 
информационные системы прослеживаемости оборота материалов. Общие положения».
Стандарт распространяется на материалы, предназначенные для применения на всех стадиях 
жизненного цикла (ЖЦ) изделий авиационной и иной техники гражданского, оборонного и 
двойного назначения, а также продукции металлургической, химической, нефтехимической, 
электротехнической и других отраслей промышленности, безопасность применения которой 
требует принятия мер по обеспечению прослеживаемости оборота материалов и контролю 
аутентичности материалов.
Стандарт устанавливает основные положения в областях обеспечения прослеживаемости 
оборота материалов на протяжении их жизненного цикла; правил присвоения, применения 
уникальных идентификаторов материалов, машиносчитываемой маркировки, материалов, их 
упаковки и документации с применением символов штриховых кодов; правил применения 
знаков синтаксиса и семантики для записи машиносчитываемых данных о материалах; форматов, 
состава и размещения данных машиносчитываемой маркировки материалов, их упаковки и 
документации; правил нанесения и качества машиносчитываемой маркировки; правил передачи 
данных о материалах в XML-формате.
Стандарт предназначен для применения предприятиями-изготовителями, предприятиями - 
потребителями материалов, специализированными и иными организациями, осуществляющими 
деятельность в рамках оборота материалов на любом этапе их ЖЦ.
ГОСТ Р 70740-2023 введен в действие на территории РФ с 1 августа 2023 года.
Источник:tsk.kodeks.ru

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