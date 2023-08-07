Утвержден ГОСТ Р 70740-2023 «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Автоматизированные информационные системы прослеживаемости оборота материалов. Общие положения», 4 августа 2023

Приказом Росстандарта от 4 июля 2023 года N 474-стутвержден ГОСТ Р 70740-2023
«Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Автоматизированные
информационные системы прослеживаемости оборота материалов. Общие положения».
Стандарт распространяется на материалы, предназначенные для применения на всех стадиях
жизненного цикла (ЖЦ) изделий авиационной и иной техники гражданского, оборонного и
двойного назначения, а также продукции металлургической, химической, нефтехимической,
электротехнической и других отраслей промышленности, безопасность применения которой
требует принятия мер по обеспечению прослеживаемости оборота материалов и контролю
аутентичности материалов.
Стандарт устанавливает основные положения в областях обеспечения прослеживаемости
оборота материалов на протяжении их жизненного цикла; правил присвоения, применения
уникальных идентификаторов материалов, машиносчитываемой маркировки, материалов, их
упаковки и документации с применением символов штриховых кодов; правил применения
знаков синтаксиса и семантики для записи машиносчитываемых данных о материалах; форматов,
состава и размещения данных машиносчитываемой маркировки материалов, их упаковки и
документации; правил нанесения и качества машиносчитываемой маркировки; правил передачи
данных о материалах в XML-формате.
Стандарт предназначен для применения предприятиями-изготовителями, предприятиями -
потребителями материалов, специализированными и иными организациями, осуществляющими
деятельность в рамках оборота материалов на любом этапе их ЖЦ.
ГОСТ Р 70740-2023 введен в действие на территории РФ с 1 августа 2023 года.
Источник:tsk.kodeks.ru