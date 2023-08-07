Утвержден ГОСТ Р 70740-2023 «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Автоматизированные информационные системы прослеживаемости оборота материалов. Общие положения», 4 августа 2023

Приказом Росстандарта от 4 июля 2023 года N 474-стутвержден ГОСТ Р 70740-2023

«Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Автоматизированные

информационные системы прослеживаемости оборота материалов. Общие положения».

Стандарт распространяется на материалы, предназначенные для применения на всех стадиях

жизненного цикла (ЖЦ) изделий авиационной и иной техники гражданского, оборонного и

двойного назначения, а также продукции металлургической, химической, нефтехимической,

электротехнической и других отраслей промышленности, безопасность применения которой

требует принятия мер по обеспечению прослеживаемости оборота материалов и контролю

аутентичности материалов.

Стандарт устанавливает основные положения в областях обеспечения прослеживаемости

оборота материалов на протяжении их жизненного цикла; правил присвоения, применения

уникальных идентификаторов материалов, машиносчитываемой маркировки, материалов, их

упаковки и документации с применением символов штриховых кодов; правил применения

знаков синтаксиса и семантики для записи машиносчитываемых данных о материалах; форматов,

состава и размещения данных машиносчитываемой маркировки материалов, их упаковки и

документации; правил нанесения и качества машиносчитываемой маркировки; правил передачи

данных о материалах в XML-формате.

Стандарт предназначен для применения предприятиями-изготовителями, предприятиями -

потребителями материалов, специализированными и иными организациями, осуществляющими

деятельность в рамках оборота материалов на любом этапе их ЖЦ.

ГОСТ Р 70740-2023 введен в действие на территории РФ с 1 августа 2023 года.

Источник:tsk.kodeks.ru