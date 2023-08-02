26 июля 2023 года после продолжительной болезни на 61-м году умер член Совета Федерации, лауреат звания «Почётный арматуростроитель» и бывший генеральный директор Алексинского завода «Тяжпромарматура» Игорь Панченко.

Он родился 18 мая 1963 года в Алексине. В 1985 году окончил Тульский политехнический

институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и

инструменты». Работе на «Тяжпромарматуре» Игорь Владимирович посвятил почти тридцать

лет, пройдя путь от инженера-технолога до генерального директора. С 1993 года Панченко

работал заместителем начальника технологического управления. В 1998 году стал заместителем

технического директора по производству. И уже в 2000 году он получил назначение на

должность гендиректора предприятия. С 2004 года Игорь Владимирович начал заниматься

парламентской деятельностью. А с 2014 года, сложив с себя полномочия гендиректора,

представлял регион уже в Совете Федерации.Войдя же в состав Попечительского совета

Тульского государственного университета, Панченко содействовал реализации важнейших

проектов, кооперации вуза с промышленными и научными организациями.

ДОПОЛНЕНИЕ.

В 1985 году Игорь Панченко пришел работать на Алексинский завод «Тяжпромарматура» и

почти 30 лет жизни отдал предприятию, пройдя путь от инженера-технолога до генерального

директора. Был инженером-технологом механосборочного цеха №1, заместителем главного

технолога, заместителем начальника технического отдела. С 1993 года Игорь Панченко работает

заместителем начальника технологического управления. В 1998 году назначен заместителем

технического директора по производству. С 2000 года директор по производству - первый

заместитель генерального директора и потом назначен генеральным директором ОАО

"Тяжпромарматура. Под руководством Панченко ОАО "Тяжпромарматура" обеспечивала

оборудованием крупнейшие проекты в нефтегазовом комплексе: газопровод "Голубой поток",

Североевропейский газопровод, газопровод "Торжок - Белосток", нефтепровод "Восточная

Сибирь - Тихий океан", Балтийскую трубопроводную систему и другие.

В 2004 году избран в Тульскую областную Думу 4-го созыва, где возглавил комитет по бюджету

и финансам. В 2009 году был избран в Тульскую областную Думу 5-го созыва. На первом

заседании областного парламента Игоря Панченко избирают председателем Тульской областной

думы. Возглавлял Совет Союза производителей нефтегазового оборудования.

С 2014 года Игорь Панченко сенатор от Тульской области.