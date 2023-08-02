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26 июля 2023 года после продолжительной болезни на 61-м году умер член Совета Федерации, лауреат звания «Почётный арматуростроитель» и бывший генеральный директор Алексинского завода «Тяжпромарматура» Игорь Панченко.

02 августа, 2023 17
Он родился 18 мая 1963 года в Алексине. В 1985 году окончил Тульский политехнический 
институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты». Работе на «Тяжпромарматуре» Игорь Владимирович посвятил почти тридцать 
лет, пройдя путь от инженера-технолога до генерального директора. С 1993 года Панченко 
работал заместителем начальника технологического управления. В 1998 году стал заместителем 
технического директора по производству. И уже в 2000 году он получил назначение на 
должность гендиректора предприятия.  С 2004 года Игорь Владимирович начал заниматься 
парламентской деятельностью. А с 2014 года, сложив с себя полномочия гендиректора, 
представлял регион уже в Совете Федерации.Войдя же в состав Попечительского совета 
Тульского государственного университета, Панченко содействовал реализации важнейших 
проектов, кооперации вуза с промышленными и научными организациями.
ДОПОЛНЕНИЕ.
В 1985 году Игорь Панченко пришел работать на Алексинский завод «Тяжпромарматура» и 
почти 30 лет жизни отдал предприятию, пройдя путь от инженера-технолога до генерального 
директора. Был инженером-технологом механосборочного цеха №1, заместителем главного 
технолога, заместителем начальника технического отдела. С 1993 года Игорь Панченко работает 
заместителем начальника технологического управления. В 1998 году назначен заместителем 
технического директора по производству. С 2000 года директор по производству - первый 
заместитель генерального директора и потом назначен генеральным директором ОАО 
"Тяжпромарматура. Под руководством Панченко ОАО "Тяжпромарматура" обеспечивала 
оборудованием крупнейшие проекты в нефтегазовом комплексе: газопровод "Голубой поток", 
Североевропейский газопровод, газопровод "Торжок - Белосток", нефтепровод "Восточная 
Сибирь - Тихий океан", Балтийскую трубопроводную систему и другие.
В 2004 году избран в Тульскую областную Думу 4-го созыва, где возглавил комитет по бюджету 
и финансам. В 2009 году был избран в Тульскую областную Думу 5-го созыва. На первом 
заседании областного парламента Игоря Панченко избирают председателем Тульской областной 
думы. Возглавлял Совет Союза производителей нефтегазового оборудования.
С 2014 года Игорь Панченко сенатор от Тульской области.
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