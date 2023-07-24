КУРАТОР-ЗАКАЗЧИК-ИЗГОТОВИТЕЛЬ. Прошло заседание Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования.

В состав Координационного совета вошли представители Министерства энергетики,
Министерства промышленности и торговли, федеральных агентств, нефтегазовых
компаний, профессиональных ассоциаций, представляющих интересы в том числе
промышленных подрядчиков. Участники наметили основные планы работы нового органа. В
его задачи входит выполнение поручений Президента в области импортозамещения в
нефтегазовой отрасли, формирование спроса и предложения по его удовлетворению со стороны
отечественных промышленных предприятий. Денис Мантуров отметил, что для развития
российского нефтегазового машиностроения важно использовать все возможности, в том числе
кооперацию с компаниями из дружественных стран, дополняя свой потенциал их
компетенциями. «Для этого определены семь приоритетных высокотехнологичных направлений
ускоренного развития производства оборудования. По каждому из них создаются экспертные
рабочие группы и назначаются кураторы, которые помогут сформировать консолидированную
потребность. Далее в формате «дорожной карты» будут определены производители и перечень
мероприятий по обеспечению серийного выпуска оборудования. Таким образом, мы объединим
на одной площадке куратора, заказчика и исполнителя», – подчеркнул Денис Мантуров.
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