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АРЗИЛ НИКОМУ НЕ НУЖЕН: Торги по продаже имущества ООО «Георгиевский арматурный завод» не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки.

17 июля, 2023 8
На аукционе были выставлены два лота, в которые вошли земельные участки, а также здания 
(кроме жилых) и сооружения. Общая цена лотов составила 244,1 млн рублей. Напомним, ранее 
на торгах уже пытались реализовать данное имущество ООО «Георгиевский арматурный завод» 
за 244 млн рублей. Торги не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на 
участие. ООО «Георгиевский арматурный завод» было зарегистрировано в Георгиевске 
Ставропольского края в 2011 году. Основной вид деятельности — производство трубопроводной 
арматуры. Учредителями компании значатся Владимир Чернов, Руслан Рабаданов. Выручка в 
2021 году составила 24,1 млн рублей, убыток — 46,7 млн рублей. Из материалов суда следует, 
что в октябре 2020 года в Арбитражный суд Ставропольского края поступило заявление ООО 
«Крафт» о признании банкротом ООО «Георгиевский арматурный завод». Согласно заявлению, 
задолженности ООО «Георгиевский арматурный завод» перед ООО «Крафт» составляет 557,7 
тыс. рублей. В июне 2021 года суд признал должника банкротом и открыл конкурсное 
производство.
Данные РБК, 15 июля

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