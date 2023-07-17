АРЗИЛ НИКОМУ НЕ НУЖЕН: Торги по продаже имущества ООО «Георгиевский арматурный завод» не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки.

На аукционе были выставлены два лота, в которые вошли земельные участки, а также здания

(кроме жилых) и сооружения. Общая цена лотов составила 244,1 млн рублей. Напомним, ранее

на торгах уже пытались реализовать данное имущество ООО «Георгиевский арматурный завод»

за 244 млн рублей. Торги не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на

участие. ООО «Георгиевский арматурный завод» было зарегистрировано в Георгиевске

Ставропольского края в 2011 году. Основной вид деятельности — производство трубопроводной

арматуры. Учредителями компании значатся Владимир Чернов, Руслан Рабаданов. Выручка в

2021 году составила 24,1 млн рублей, убыток — 46,7 млн рублей. Из материалов суда следует,

что в октябре 2020 года в Арбитражный суд Ставропольского края поступило заявление ООО

«Крафт» о признании банкротом ООО «Георгиевский арматурный завод». Согласно заявлению,

задолженности ООО «Георгиевский арматурный завод» перед ООО «Крафт» составляет 557,7

тыс. рублей. В июне 2021 года суд признал должника банкротом и открыл конкурсное

производство.

Данные РБК, 15 июля