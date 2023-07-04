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АУМУ НЕ ЗАМЕСТИТЬ.

04 июля, 2023 15
Среди них и Усть-Илимская ТЭЦ, и Новоиркутская ТЭЦ — центральные тепловые пункты и насосные 
станции, а также строительство теплосети до м/р «Зеленый» в Иркутске. Приводы поставлены в основном 
интеллектуальные, с блоками управления. В последнее время уровень «интеллектуализации» 
производства электроэнергии в России существенно вырос. Все больше станций отдают предпочтение 
«умным» решениям, которые позволяют эффективно управлять генерацией энергии и сокращать 
операционные затраты. Для установок РОУ БРОУ, например, мы часто поставляем наши линейки 
приводов АУМА SARV / ACV или АУМА SEVEN. Это приводы со встроенными преобразователями 
частоты, которые позволяют в штатном режиме работы медленно и точно регулировать, а при 
необходимости увеличивать скорость до 10 раз и максимально быстро открывать или закрывать арматуру.
Сайт ООО АУМА, 29 июня

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