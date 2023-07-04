АУМУ НЕ ЗАМЕСТИТЬ.

Среди них и Усть-Илимская ТЭЦ, и Новоиркутская ТЭЦ — центральные тепловые пункты и насосные

станции, а также строительство теплосети до м/р «Зеленый» в Иркутске. Приводы поставлены в основном

интеллектуальные, с блоками управления. В последнее время уровень «интеллектуализации»

производства электроэнергии в России существенно вырос. Все больше станций отдают предпочтение

«умным» решениям, которые позволяют эффективно управлять генерацией энергии и сокращать

операционные затраты. Для установок РОУ БРОУ, например, мы часто поставляем наши линейки

приводов АУМА SARV / ACV или АУМА SEVEN. Это приводы со встроенными преобразователями

частоты, которые позволяют в штатном режиме работы медленно и точно регулировать, а при

необходимости увеличивать скорость до 10 раз и максимально быстро открывать или закрывать арматуру.

Сайт ООО АУМА, 29 июня