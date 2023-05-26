ВАЖНО!!! ГАЗПРОМ ПЕРЕНОСИТ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ НА НОЯБРЬ!

Информируем Вас о переносе сроков проведения XII Петербургского международного газового форума и

соответственно наших выставок «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», «КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ», «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» 2023 на 31 октября-3 ноября 2023 года.

Деловой календарь российских и зарубежных мероприятий сферы ТЭК крайне насыщен этой осенью:

помимо традиционно запланированного в первую неделю октября ПМГФ-2023, в Абу-Даби пройдет 27-я

Международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023 (2-5 октября), в Москве состоится

Российская энергетическая неделя (11-13 октября). Учитывая близкие сроки проведения важных для

международного сообщества отраслевых событий, а также пересечение аудиторий проектов,

Организационным комитетом ПМГФ было принято решение о переносе Форума на более поздний срок –

мероприятие пройдет с 31 октября по 3 ноября 2023 года. Временной разрыв между проектами даст

возможность представителям сферы ТЭК спланировать свой график таким образом, чтобы иметь

возможность принять участие во всех осенних мероприятиях. Макеты и баннеры будем переделывать в

штатном режиме, и я постепенно буду присылать Вам обновленные.

Почернина Алёна

Менеджер по маркетингу и рекламе

группы компаний FarEXPO

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