ВАЖНО!!! ГАЗПРОМ ПЕРЕНОСИТ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ НА НОЯБРЬ!

Информируем Вас о переносе сроков проведения XII Петербургского международного газового форума и
соответственно наших выставок «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», «КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ», «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» 2023 на 31 октября-3 ноября 2023 года.
Деловой календарь российских и зарубежных мероприятий сферы ТЭК крайне насыщен этой осенью:
помимо традиционно запланированного в первую неделю октября ПМГФ-2023, в Абу-Даби пройдет 27-я
Международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023 (2-5 октября), в Москве состоится
Российская энергетическая неделя (11-13 октября). Учитывая близкие сроки проведения важных для
международного сообщества отраслевых событий, а также пересечение аудиторий проектов,
Организационным комитетом ПМГФ было принято решение о переносе Форума на более поздний срок –
мероприятие пройдет с 31 октября по 3 ноября 2023 года. Временной разрыв между проектами даст
возможность представителям сферы ТЭК спланировать свой график таким образом, чтобы иметь
возможность принять участие во всех осенних мероприятиях. Макеты и баннеры будем переделывать в
штатном режиме, и я постепенно буду присылать Вам обновленные.
Почернина Алёна
Менеджер по маркетингу и рекламе
группы компаний FarEXPO
Тел./факс: +7 (812) 718-35-37 (доб.657)
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