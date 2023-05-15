НЕТ ТРУБ - НЕТ ТПА: производители труб большого диаметра накануне серьезного кризиса на фоне падения экспорта газа

Потребление стали в России в первом квартале упало на 3% в сравнении с аналогичным периодом

прошлого года, говорится в обзоре «Северстали». Наибольшее падение потребления наблюдается в

машиностроении, по которому бьет уход иностранных производителей автомобилей. Также существенно

снизил закупки труб «Газпром» на фоне падения экспорта газа. Кроме внутреннего рынка, снижение

наблюдается как в производстве стали, так и в экспорте. Основными потребителями стали в России

являются строительство, машиностроение и ТЭК. Наибольшее падение потребления наблюдается в

машиностроении — на 11%, до 1,1 млн тонн. Причинами снижения являются уход иностранных

компаний с рынка РФ, прежде всего автопроизводителей, и проблемы с обеспечением комплектующими.

В ТЭКе снижение составило 9% к аналогичному периоду прошлого года из-за снижения потребности в

трубах большого диаметра (ТБД) нефтегазового сектора. «Отсутствие определенности в дальнейшем

развитии газотранспортной системы и снижение добычи углеводородов не позволяют дать однозначный

прогноз по потреблению в этом сегменте»,— отмечается в обзоре металлургической компании. Основным

потребителем ТБД традиционно является «Газпром», который из-за конфликта на Украине потерял более

70% своего основного экспортного рынка в Европе. Хотя у компании есть планы по строительству

газопроводов в Китай, контракты на поставку газа пока не подписаны.

Коммерсант, 12 мая