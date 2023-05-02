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Согласно материалам Единого Реестра сведений о банкротстве, имущество Георгиевского арматурного завода (Ставропольский край) выставлено на аукционе для продажи.

02 мая, 2023 18
На торгах представили два лота, в которые вошли земельные участки, а также здания (кроме жилых) и 
сооружения. Общая цена двух лотов составила 244,1 млн рублей. Торги назначены на 1 июня 2023 года. 
По данным сервиса РБК Компании, ООО «Георгиевский арматурный завод» было зарегистрировано в 
Георгиевске Ставропольского края в 2011 году. Основной вид деятельности — производство 
трубопроводной арматуры. Выручка завода в 2021 году составила 24,1 млн рублей, убыток — 46,7 млн 
рублей. Из материалов суда следует, что в октябре 2020 года в Арбитражный суд Ставропольского края 
поступило заявление ООО «Крафт» о признании банкротом ООО «Георгиевский арматурный завод». Из 
заявления следовало, что сумма задолженности ООО «Георгиевский арматурный завод» перед ООО 
«Крафт» составляет 557,7 тыс. рублей в сумме основного долга. В июне 2021 года суд признал должника 
банкротом и открыл конкурсное производство.
По сообщению РБК, 27 апреля

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